Беспилотный конь сбил пешехода вблизи слободы Германа Стерлигова

Испытания беспилотного коня, проводившиеся в Стерлиговской слободе, едва не закончились трагедией. Животное под управлением нейросети совершило наезд на пешехода, он госпитализирован с сотрясением мозга.

Испытания инновационных транспортных средств на лошадиной тяге ведутся в слободе Германа Стерлигова не первый год. Крестьянин-миллиардер является контролирующим акционером ЗАО «ИноходецЪ», занимающегося разработкой беспилотного коня для индивидуального использования. Для управления животным не требуется наездник, его поведением управляет нейросеть через вживлённый в череп микрочип на основе липовой коры. С 2017 года беспилотные кони курсируют по дорогам вблизи слободы, однако ДТП с участием лошади случилось впервые.

По словам очевидцев, жертвой беспилотного коня стал борец за права животных Александр Н. Он пытался устроить вблизи слободы одиночный пикет против эксплуатации лошадей, однако нейросеть не сумела распознать в нём препятствие и направила лошадь прямо на правозащитника. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

– Дело не в том, что по нему лошадка потопталась. Лошадиное копыто – оно человеку навредить не может. Польза одна, массаж и стимуляция простаты. Это колдуны-медики его замордовали в своём госпитале. Вот если бы Александр Глебыч позволил мне его лечить, так я бы быстро его ежевичными клизмами и ваннами из кизяка на ноги поставил. Всё ваша проклятая сатанинская медицина, не даёт человеку в полной мере насладиться пользой общения с лошадью, – прокомментировал ситуацию Стерлигов.

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