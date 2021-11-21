 

Искусственный интеллект «взломает» людей

21.11.2021, 8:15, Разное
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Юваль Харари, всемирно известный социальный философ и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества», предупреждает: человечество должно озаботиться надлежащим контролем искусственного интеллекта, иначе крупные компании смогут «взламывать» людей.

По мнению Харари, стремительное развитие ИИ способно сформировать популяцию «взломанных» землян, или тех, о ком корпорации знают все и манипулируют их волей.

Искусственный интеллект «взломает» людейВ основании проблемы — распространение технологических корпораций, бизнес которых аккумулирует громадные объемы данных о своих пользователях. Харари беспокоится, что граждане все более часто предоставляют информацию о своей личной жизни компаниям и не заботятся о своих интересах.

– Netflix указывает, что посмотреть, Amazon — что приобрести, — заявил писатель в интервью. — Того гляди, спустя пару десятилетий лет подобные программы укажут нам, чему обучаться в школах и вузах, кем работать, с кем вступать в брак и кому отдать голос на выборах.

Харари призывает всерьез относиться к угрозам ИИ, принять в этом вопросе строгие ограничения и гарантировать, что информация не будет использована в целях манипуляций социумом.

Кроме того, массив данных нельзя держать в одном хранилище. По словам Харари, это приведет к диктатуре.



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