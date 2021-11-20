Умер Гаркалин – Личное мнение

Сегодня в 00 часов 30 минут скончался Валерий Гаркалин. Заболев коронавирусом примерно в одно время с Ларисой Гузеевной, 67-летний артист больше месяца боролся за жизнь.



Фото: Соцсети

Несколько сопутствующих диагнозов усугубили ситуацию. Больше месяца страданий — ИВЛ, медикаментозная кома.

Всё напрасно — организм не выдержал.

Если кто-то думает, что пандемия отступила, тот ошибается. Люди болеют. Многие — тяжело. Некоторые — даже несмотря на хорошее лечение — умирают. За вчера, по свежей статистике, опять новый рекорд смертности — 1254 человека скончались за сутки.

Коронавирус никуда не делся. Он поражает и убивает. Самых слабых, незащищённых людей, которых, чего уж греха таить, особенно жалко.

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Тем удивительнее антиобщественная позиция антипрививочников. Здоровые тётки с плохим образованием уверены, что их болезнь не коснётся. А если и заболеют, то мощный организм с инфекцией справится.

А то, что вирус от них может попасть к ослабленным людям, их, к сожалению, не волнует.

В Австрии с 1 февраля вводят обязательную вакцинацию. Есть два выхода из пандемии: или всех привить, или дождаться, пока все переболеют.

Во втором случае, неизбежны вот такие потери — умирают люди. Задача государства — спасти, даже вопреки мнению необразованной части общества, людей.

Мне Гаркалина действительно жалко. Как очень жаль и тысячи тех, кто в силу своего ослабленного здоровья, сопутствующих заболеваний, не справится с коронавирусом.

Наша задача — защитить и себя, и тех, кого убивает инфекция. Не хотим добровольно? Значит, пора вводить обязательную вакцинацию.

Согласны?

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