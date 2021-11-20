 

Наталья Штурм рассказала о полученных увечьях Мариной Хлебниковой после пожара

20.11.2021, 20:08, Разное
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Наталья Штурм, в числе множества поклонников и коллег, решила поддержать коллегу Марину Хлебникову, которая пострадала после пожара в своей квартире. Певица призвала всех молиться за нее, рассказав, что после инцидента врачи снимали ее одежду вместе с кожей.
Пожар в жилье Марины Хлебниковой случился два дня назад. Пожарные обнаружили певицу в бессознательном состоянии. После прибытия в больницу ее подключили в аппарату ИВЛ и принялись лечить от отравления продуктами горения и ожогов. Волосы певицы сгорели, от огня пострадало лицо и тело, поэтому, придя в себя и осознав случившееся, у Хлебниковой случилась истерика, поэтому врачи ввели ее в медикаментозный сон. Сейчас им удалось справиться с интоксикацией, однако все последствия инцидента ждут певицу в будущем. Решается вопрос о переливании плазмы, к лечению подключены лучшие специалисты. Об этом пояснил врач в эфире программы Андрея Малахова.

Поклонники запустили в соцсетях флешмоб с хештегом «Марина, живи!». Наталья Штурм решила поддержать акцию, отметив, что молитвы фанатов в свое время спасли одну Марину – певицу МакSим, поэтому должны помочь и другой – Марине Хлебниковой. Штурм не может выбросить из головы мысли о той боли, которую переносит ее коллега. Дело в том, что у певицы стройная фигура, поэтому полученные ожоги, вероятно, затронули кости. Штурм полагает, что во время пожара на Хлебниковой была одежда, которую пришлось снимать вместе с кожей. Обычный человек при маленьком ожоге испытывает сильную боль, а певице достались испытания посложнее. Штурм надеется на помощь врачей и на сильный организм певицы, а после выздоровления пообещала спеть вместе с Хлебниковой.



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