 

Ученые из Германии назвали делающий человека бесстрашным гормон

20.11.2021, 18:20, Разное
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Ученые из университета Бона в Германии назвали гормон, повышенная выработка которого делает человека бесстрашным. Им оказался гормон любви – окситоцин.
Недавнее исследование ученых позволило обнаружить это свойство указанного гормона. В нем приняли участие 62 мужчины, у которых не было никаких проблем или жалоб на здоровье. В течение научной работы они подвергались скринингу головного мозга во время просмотра фотографий с различными людьми. Когда испытуемый рассматривал снимок, он получал небольшой удар током. Выяснилось, что у некоторых участников появлялась негативная реакция на просмотр кадров с определенными людьми.

Вторым этапом исследования стало разделение участников на две группы. Одни получали инъекции с окситоцином, вторые – плацебо. Как оказалось, участники первой группы при просмотре снимков, которые до этого вызывали у них негативную реакцию, относились к ним нейтрально. Исходя из этого, исследователи предполагают, что причина кроется в повышенном уровне окситоцина, который притупляет чувство страха.

Источник: planet-today.ru



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