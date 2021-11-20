Предновогодние встречи: идеи стильных нарядов для вечеринок, семейных ужинов и других мероприятий

Праздничная пора дарит нам возможность отвлечься от рабочих будней и погрузиться в приятную новогоднюю атмосферу. Праздники полны приятных посиделок с подругами, корпоративов и семейных застолий. Однако для разных поводов требуется и разная одежда. В этой статье мы расскажем, как одеться на встречи с подружками, новогодние корпоративы и прочие праздничные мероприятия.

Брюки с эффектом металлик и прозрачный топ

Этой зимой популярна одежда, имитирующая металлическое покрытие. Блестящие брюки, куртки, топы и юбки из подиума перекочевали в стрит-стайл.

Серебристая одежда мгновенно делает любой образ праздничным. К примеру, на встречу с подругами можно надеть “металлические” брюки на высокой посадке. Дополните образ черным прозрачным топом. Под такой топ нужно надевать плотное белье или бра в спортивном стиле.

Платье-блейзер и шорты

Намечается ужин с коллегами? Для такого повода стоит выбрать наряд в меру официальный, но все же не такой по-офисному строгий.

Идеально платье-блейзер. Конечно, для ужина с коллегами оно коротковато, поэтому комбинируйте его с шортами в тон или юбкой.

Дополните образ контрастной сумкой и широким ремнем, подчеркивающим талию.

Атласная юбка и блуза из органзы

Новогодние корпоративы не за горами. Для многих составление в меру сдержанного, но все же праздничного образа на корпоратив становится настоящим испытанием.

Если вы не знаете, что надеть на офисный праздник, обратитесь к проверенному сочетанию юбки и блузы.

Выбирайте юбку из атласа. За счет своей гладкой фактуры она смотрится празднично, а модели длины миди вполне подходят для офисной обстановки.

Дополните праздничный лук интересным верхом – легкой блузой из органзы. В этот аутфит хорошо впишутся базовые черные сапоги с острым носом.

Цветочное платье и белые сапоги

Что надеть на вечеринку с подругами? Если вам надоели платья с пайетками, обратите внимание на модели с цветочным принтом. Платья в цветочек смотрятся женственно и органично сочетаются с любой обувью.

Особенно актуальны в этом сезоне белые сапоги с высоким голенищем. Они особенно хороши для девушек невысокого роста. Белая обувь в сочетании с коротким платьем визуально делает ноги длиннее.

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Кожаные брюки и удлиненный блейзер

На встречу с университетскими товарищами тоже хочется принарядиться. Отдавайте предпочтение классическим вещам с изюминкой.

Если брюки – то из лакированной кожи. Смотрятся они нестандартно, особенно если выбрать модель небазовой расцветки.

Если блейзер – то удлиненный, с интересной драпировкой, вырезами, вышивкой и прочим декором.

Наряд можно дополнить ярким аксессуаром. Например, оранжевой сумочкой.

Блестящее платье и базовый пиджак

Для новогодней вечеринки грех не выбрать что-то блестящее. Платье, расшитое пайетками, стало излюбленным новогодним нарядом многих модниц. Оно актуально и в этом сезоне.

Чтобы уравновесить образ с блестящим платьем, надевайте базовый пиджак без декора. Дополняйте лук черными колготками и ботильонами.

Платье спокойного оттенка и сапоги

Образ для семейного ужина должен быть в меру сдержанным. Платье длины миди – хорошая идея. Особенно если вы остановите выбор на модели сдержанного оттенка, например, приглушенно-зеленого.

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Для семейного ужина не слишком подходят платья облегающего силуэта. Зато хороши модели свободного кроя. Дополните образ классическими черными сапогами на каблуке.

Вышитая рубашка и брюки

Перед новогодними праздниками хотите навестить бабушку с дедушкой? Выбирайте максимально сдержанный аутфит. Подходит закрытая одежда без глубоких декольте и вырезов.

Конечно, никто не заставляет вас надевать закрытое платье или строгий деловой костюм. Для встречи с родственниками идеально подойдет рубашка. Хороши модели с умеренным декором, например, вышивкой.

Дополните лук простыми черными брюками или джинсами, а также классическими черными ботинками.

Мини-юбка и блейзер

Ваше праздничное расписание такое плотное, что у вас не будет времени заскочить домой переодеться? Если у вас запланирован обед с подругами, а вечером вы отправляетесь на праздник с коллегами, составляйте образ, который подходит и для дня, и для вечера.

Беспроигрышное сочетание: черная мини-юбка, принтованная трикотажная жилетка и черный блейзер. Уместно смотрится как в кафе, так и на вечеринке. Дополнить образ можно комфортными ботинками на грубой подошве и яркой сумкой.