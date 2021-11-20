В Воронеже с размахом отметят юбилейный прорыв теплотрассы

Авария, оставившая без отопления и горячей воды 60 домов в центре Воронежа, оказалась юбилейной. Как пояснили в мэрии города, это 25-й прорыв теплотрассы с начала года.

«У нас не просто юбилей. Есть ещё и повод для гордости: нынешний прорыв оказался рекордным! Городским службам удалось улучшить показатель прошлого года, когда было зафиксировано 24 аварии на теплосетях», — рассказал журналистам руководитель муниципального департамента ЖКХ Дмитрий Сологуб.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин обратился к жителям города с поздравительным видеообращением. Чиновник пообещал лично обойти все квартиры в пострадавших домах, чтобы вручить жильцам специально выпущенные к юбилею календари с видами аварий теплотрасс.

В социальных сетях пишут о спонтанных народных гуляньях в центре города. Оставшиеся без отопления жильцы собираются во дворах, поют песни и водят хороводы вокруг костров.

В мэрии рассказали, что официальное празднование юбилейной аварии состоится 4 декабря. Жителей Воронежа ожидает концерт звезд российской эстрады, который завершится масштабным салютом.

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