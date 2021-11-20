Мнение: Глобус Турции

Еще две недели назад турецкая разведка обвинила депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «в подготовке вооруженного нападения на представителей чеченской оппозиции». Справедливости ради, «оппозицией» турки называют полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии. И это вообще-то тот случай, когда нет симпатий ни к одной из сторон…. Бандос, конечно, должен быть наказаны, но и самосуд нельзя поддерживать…

Между тем, лидер Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану карту, на которой в состав Турции включены Татарстан, Башкирия, юг России, часть Восточной Сибири, и даже Азербайджан с Казахстаном.

Позвонили, спросили, что я думаю про эту политико-географическую вакханалию?

Честно ответил: «Мало ли чего хочет Эрдоган? Проблема в том, что у каждого региона есть свой глобус. Есть глобус Турции, есть глобус Украины, есть глобус России. Чем бы дитя не тешилось! Ни в Башкирии, ни в Татарстане, ни тем более в районах Оренбургской области люди не хотят протектората Турции. Они готовы получать какие-то преференции, гуманитарную помощь, но становиться частью Турции – не думаю, что кто-то всерьез рассматривает такое развитие событий. Даже если взять Татарстан: в начале 90-х годов в республике открылись турецкие лицеи, они были популярны, там давали престижное образование, хорошо преподавали английский, турецкий, другие предметы. Это был институт влияния Турции. Тогда сближение Турции и Татарстана было более реальным. А сейчас их нет, их все позакрывали, потому что открылись другие школы, такие же классные. Если тогда это сближение не получило развития, то сейчас и подавно». (отсюда).

А еще сказал, что турецко-российские отношения основаны на развитом экономическом сотрудничестве и не испортятся от претензий отдельных политиков:

«Экономика – это базис, всё остальное – это надстройка, как учил нас Карл Маркс. Если мы возьмем экономические контакты России и Турции, не отдельных регионов России, а именно двух стран, то мы поймем, что их не смогли поколебать ни летчик, которого сбили турецкие войска, ни другие гадости, которые нам иногда делает Эрдоган. Турецкие фирмы работают в России, российские предприятия – в Турции, это взаимовыгодное сотрудничество. Тот же газопровод "Южный поток", проложенный через Турцию, говорит о том, что страны "братья навек" – не Татарстан и Турция, а Россия и Турция. А всё это рисование карт – пусть балуются. Никакой опасности они в себе не несут. Придурков везде хватает: есть сторонники великой Германии до самого Дальнего Востока, в Литве есть сторонники возрождения великого княжества Литовского. Если покопаться, и в Монголии наверняка такие есть».

Фотография отсюда

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