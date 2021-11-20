Присяжные в США оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса

…застрелившего двух человек на прошлогодних протестах.

Присяжные в городе Кеноша, штат Висконсин, оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время прошлогодних протестов против полицейского насилия и расизма. Об этом сообщает CNN.

12 присяжных заседателей обдумывали решение на протяжении четырех дней, в течение более чем 25 часов. В общей сложности он обвинялся по пяти пунктам. Защита Риттенхауса настаивала, что юноша действовал в рамках самообороны, а его жизнь была в опасности, когда он стрелял.

Риттенхаус во время протестов в Кеноше в конце августа прошлого года, вспыхнувших после того, как полиция застрелила 29-летнего чернокожего мужчину Джейкоба Блейка, взял винтовку и присоединился к группе других вооруженных людей. Тогда он застрелил Джозефа Розенбаума, который преследовал юношу и бросил в него пластиковый пакет, а затем — Энтони Хубера, ударившего молодого человека скейтбордом. Риттенхаус также ранил Гайге Гросскройца, который был с пистолетом.

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