 

Присяжные в США оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса

20.11.2021, 14:28, Разное
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…застрелившего двух человек на прошлогодних протестах.

Присяжные в городе Кеноша, штат Висконсин, оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время прошлогодних протестов против полицейского насилия и расизма. Об этом сообщает CNN.

12 присяжных заседателей обдумывали решение на протяжении четырех дней, в течение более чем 25 часов. В общей сложности он обвинялся по пяти пунктам. Защита Риттенхауса настаивала, что юноша действовал в рамках самообороны, а его жизнь была в опасности, когда он стрелял.

Риттенхаус во время протестов в Кеноше в конце августа прошлого года, вспыхнувших после того, как полиция застрелила 29-летнего чернокожего мужчину Джейкоба Блейка, взял винтовку и присоединился к группе других вооруженных людей. Тогда он застрелил Джозефа Розенбаума, который преследовал юношу и бросил в него пластиковый пакет, а затем — Энтони Хубера, ударившего молодого человека скейтбордом. Риттенхаус также ранил Гайге Гросскройца, который был с пистолетом.

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В США в мае прошлого года вспыхнули протесты после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими 25 мая прошлого года в Миннеаполисе: мужчину заподозрили в попытке расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов. Офицер полиции Дерек Шовин применил удушающий прием и продолжал давить коленом на шею Флойда несколько минут, хотя тот несколько раз сообщил, что он не может дышать. В результате задержанный скончался.

В США движение Black Lives Matter охватило все крупные города, в Нью-Йорке, Сиэтле и Портленде демонстрации переросли в создание автономных зон без полиции и занятие административных зданий. Шовина в июне этого года приговорили к 22 с половиной годам лишения свободы.

Источник: Новая газета



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