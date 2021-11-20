 

Названы причина смерти и подробности последних дней жизни Валерия Гаркалина

20.11.2021, 13:00, Разное
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Сегодня стало известно о смерти актера Валерия Гаркалина, который с начала октября вел борьбу с коронавирусом, но не смог с ним справиться. Журналисты «Комсомольской правды» узнали о последних днях жизни артиста.
Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. Иными словами, органы Гаркалина одни за другим начали отказывать. Поражение легких было тотальным, о чем стало известно после рентген-обследования. Саму процедуру пришлось проводить прямо в палате актера, так как перевозить его было невозможно. После получения ответов обследования врачи поняли, что шансов у актера мало, так как обнаружилось огромное поражения легких.

Стоит отметить, что в больницу Гаркалин попал с 25-процентным поражением органов дыхания, однако спустя время показатель достиг 80%. Введение в кому и подключение в аппарату ИВЛ помогло лишь ненадолго, после чего состояние артиста резко ухудшилось. До этого ему проводили операцию, чтобы освободить легкие от крови и жидкости, но и это не помогло.

Гаркалин летом сделал прививку от коронавируса, однако на его состоянии отразились сопутствующие заболевания. По словам дочери актера Ники Гаркалиной, у ее отца после вакцинации не выработались антитела, а причина кроется в сердечной недостаточности.
В последние дни жизни у Гаркалина начали постепенно отказывать органы, развился сепсис. Проблемы со здоровьем не дали артисту побороть недуг, который обернулся смертельными последствиями.

Источник: www.kp.ru



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