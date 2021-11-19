Как с помощью гвоздики остановить выпадение волос

Выпадение волос – проблема довольна частая, причем как у мужчин, так и у женщин. Среди огромного количества современных покупных средств, которые не всегда эффективны, несмотря на высокие цены, мы часто забываем про доступные натуральные составы, которые легко приготовить и применять в домашних условиях.

Как приготовить средство

Чтобы прекратить выпадение волос и усилить их рост, нужно обратиться к естественным натуральным средствам.

В состав предлагаемого настоя входит всего один компонент, но при этом он работает.

Что взять:

1 ч. л. гвоздики; 100 мл воды.

Приготовление:

Взять ложку гвоздики, залить ее водой, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить пять минут и выключить огонь. Оставить настаиваться в течение ночи под крышкой. Кипятить не обязательно. Можно залить гвоздику кипятком, накрыть крышкой и оставить.

Как его использовать

На следующий день настой нужно процедить и перелить в подходящую емкость для использования.

Готовое средство можно применять двумя способами:

Если аромат гвоздики нравится, нужно массировать кожу головы пальцами, постоянно опуская их в отвар или настой из гвоздики. Рекомендуется повторять такую ​​процедуру три раза в неделю. Если запах гвоздики неприятен, следует обильно распылить настой на сухие волосы, уделяя особое внимание корням. Массировать 2-3 минуты, затем обернуть волосы полотенцем и оставить на два часа. Затем вымыть голову обычным шампунем. Совершать такую ​​процедуру, чтобы был эффект, перед каждым мытьем головы или три раза в неделю.

Если у вас на гвоздику аллергия, специю можно заменить соком алоэ вера, который продается в аптеке. Применять его так же, как и гвоздику.