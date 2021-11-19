 

Как с помощью гвоздики остановить выпадение волос

19.11.2021, 5:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выпадение волос – проблема довольна частая, причем как у мужчин, так и у женщин. Среди огромного количества современных покупных средств, которые не всегда эффективны, несмотря на высокие цены, мы часто забываем про доступные натуральные составы, которые легко приготовить и применять в домашних условиях.

Как приготовить средство

Чтобы прекратить выпадение волос и усилить их рост, нужно обратиться к естественным натуральным средствам.

В состав предлагаемого настоя входит всего один компонент, но при этом он работает.

Что взять:

1 ч. л. гвоздики; 100 мл воды.

Приготовление:

Взять ложку гвоздики, залить ее водой, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить пять минут и выключить огонь. Оставить настаиваться в течение ночи под крышкой. Кипятить не обязательно. Можно залить гвоздику кипятком, накрыть крышкой и оставить.

Как его использовать

На следующий день настой нужно процедить и перелить в подходящую емкость для использования.

Готовое средство можно применять двумя способами:

Если аромат гвоздики нравится, нужно массировать кожу головы пальцами, постоянно опуская их в отвар или настой из гвоздики. Рекомендуется повторять такую ​​процедуру три раза в неделю. Если запах гвоздики неприятен, следует обильно распылить настой на сухие волосы, уделяя особое внимание корням. Массировать 2-3 минуты, затем обернуть волосы полотенцем и оставить на два часа. Затем вымыть голову обычным шампунем. Совершать такую ​​процедуру, чтобы был эффект, перед каждым мытьем головы или три раза в неделю.

Если у вас на гвоздику аллергия, специю можно заменить соком алоэ вера, который продается в аптеке. Применять его так же, как и гвоздику.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Володин призвал не допустить роста цен на газовое оборудование

01.11 / Мнение: О тройной катастрофе России – и ковид не при чём!

09.03 / Мнение: «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ или РАЗГАДКА ТАЙНЫ КОРОНАВИРУСА»

28.03 / Мнение: Население Сирии 2021

13.03 / Cостояние Мордашова и его семьи впервые достигло 30 млрд долларов

15.11 / Три развода, первенец в 54 года и тайны: как на самом деле живет Ингеборга Дапкунайте

18.03 / Ученые перечислили признаки искусственного происхождения Луны

19.11 / В костюме осла и с гитарой: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отметили день рождения сына Платона

06.04 / Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика

12.01 / В Сети появились архивные фото Елены Степаненко в молодости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика