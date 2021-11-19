 

Путин призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией

19.11.2021, 5:16, Разное
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Президент РФ Владимир Путин призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией. Его слова приводит «Еврорадио».

«Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть.

И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — сказал Путин.

В Беларуси после президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года, начались массовые протесты. Как отчитались в ЦИК страны, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

После этого десятки тысяч людей выходили на улицы с требованием провести честные президентские выборы и прекратить преследования политзаключенных.

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Из-за протестов силовики возбудили множество уголовных дел. Лидеры оппозиции, оставшиеся в Беларуси, были приговорены к тюремным срокам.

Источник: Новая газета



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