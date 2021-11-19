 

Мнение: Война Пятой коалиции

19.11.2021, 5:08, Разное
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Продолжение занимательного цикла посвященного истории Наполеоновских войн.
На сей раз это война Пятой коалиции 1809-го года. Пока что рассмотрено начало войны Франции с Австрийской империей, развертывание войск, Регенсбургская операция, сражение при Экмюле, взятие Вены и сражение при Асперне и Эсслинге, где получил смертельное ранение Ланн и убит так и не ставший маршалом Сент-Илер.
Уже традиционно Наполеон гоняет австрийцев, но все было конечно не столь легко, как могло бы показаться. Особенно при Асперне.


Гробница маршала Ланна в Парижском Пантеоне.

Продолжение про Ваграмское сражение и завершение войны следует…

Источник: Colonel Cassad



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