 

ЕСПЧ разрешил «гражданам СССР» не платить налоги в России

18.11.2021, 17:31, Разное
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Павла Смирнова к Российской Федерации. Согласно решению, лица, считающие себя «гражданами СССР», имеют право не платить налоги в России, не служить в армии и не оплачивать коммунальные платежи. 

«Мы пришли к заключению, что процесс трансформации Советского Союза в Российскую Федерацию был проведён с нарушением базовых прав граждан. Де-факто это было решение небольшой группы, тогда как основная масса населения на референдуме выступила за сохранение СССР. Таким образом, лица, которые не признают нынешнюю российскую власть и продолжают считать себя гражданами СССР, действуют в полном соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Они имеют полное право не платить налоги, штрафы и иные платежи Российской Федерации, не служить в армии и не выполнять те требования представителей российской власти, которые противоречат законодательству СССР», – заявил председатель Большой палаты ЕСПЧ Роберт Спано.

Европейские СМИ отмечают, что Спано несколько месяцев назад начал курс лечения от деменции, поэтому не исключено, что его решение будет успешно оспорено.

Согласно решению суда, Москва обязана выплатить Смирнову 100 тысяч евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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