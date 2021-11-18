“Пять в одном”: как благоустроят парк “Покровское-Стрешнево”

“Мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей. Основная центральная часть “Покровского-Стрешнева” останется естественной заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сконцентрированы на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям”, – цитирует портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Парк – любимое место отдыха для 120 тыс. жителей районов Покровское-Стрешнево и Войковский. Однако инфраструктура сильно устарела. Местные жители просили о максимально бережном благоустройстве.

Вдоль Ленинградского шоссе, в северо-восточной части парка, расположится спортивная часть. Рабочие оборудуют экстрим-парк, воркаут-зоны, теннисные корты и беговые дорожки. На берегу Химкинского водохранилища обновят летний пляж. У Иваньковских прудов планируется сделать досугово-рекреационную зону. Устаревшие спортивные и детские площадки с местами для пикников тоже будут обновлены. Помимо этого, в проекте заложены летний кинотеатр и павильон велопроката.

Территория вблизи усадьбы Покровское-Глебово станет историко-культурной частью. Проектировщики подчеркивают, что ее планировку воссоздадут по историческим чертежам. Появится регулярный сад, прогулочные аллеи и спуск к воде.

Центральная часть – природный парк – останется практически не тронутым. Это самый большой участок для прогулок и уединения. Общая длина пешеходных маршрутов превысит 5 км.

На севере расположится эколого-просветительская часть. Эта территория будет рассчитана на более активное посещение из-за близости к жилым кварталам. Планируется построить смотровую площадку, пандусы для спуска к родникам, экотропы. Главными точками притяжения станет родник “Царевна-Лебедь”, пойма реки Химки и Елизаветинский овраг.