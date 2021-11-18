 

Недостаток меди в организме может привести к ранней седине

18.11.2021, 16:06, Разное
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Медики установили, что из-за недостатка меди в организме у человека может рано появляться седина. Они назвали этот металл очень важным для здоровья.
Потребность в меди в целом не является большой, в сутки нужно 2 мг данного элемента. В то же время он выполняет ключевые функции в организме человека: участвует в работе дыхательной системы, входит в составе ферментов, отвечающих за энергетический обмен, синтезирует коллаген, улучшает работу иммунной системы, влияет на пигментацию волос, работу желез внутренней секреции, противодействует развитию воспалительных процессов.

Одним из признаков нехватки меди в организме является ранняя седина или же облысение. Кроме этого, нередко развивается анемия.

Медь содержится в составе семян, бобовых, орехах, гречке, овсянке, сухофруктах, многих овощах. Больше всего данного элемента в мясе и печени. Одна такая порция обеспечивает 200% суточной потребности меди. Элемент также содержится в устрицах, креветках, лососе.

Источник: inosmi.ru



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