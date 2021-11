Девушка решила отомстить своему парню за измену и теперь он запомнит её на всю жизнь

В своем ТикТок аккаунте, пользовательница под ником lanalovelace7 опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как она смогла отомстить своему парню за измену.

Стоит отметить, что видео всего за пару дней стало вирусным и набрало более 1 500 000 просмотров.

Читая блог Ланы, можно с уверенностью сказать, что девушка не до конца смогла забыть своего бывшего парня, которого обожает периодически подкалывать. Последний ролик как раз про то, как молодой человек хотел вернуться, а девушка решила воспользоваться моментом, чтобы отомстить.

«Если ваш бывший кавалер хочет вернуться, попросите сделать его тату с вашим именем, а потом просто бросайте его»

@lanalovelace7

Can you guess our signs 🤪 ##fyp ##tattoo ##revenge

♬ Running Out Of Time — Lin-Manuel Miranda & Ynairaly Simo & Chris Jackson & Veronica Jackson & Gloria Calderón Kellett & Bri Holland & Alana Da Fonseca & Jada Banks-Mace & Gloria Estefan & Zoe Saldana & Leslie David Baker

Хоть Лана и не показала саму татуировку, но на видео видно, что она находится на руке её бывшего бойфренда. Далеко не все интернет-пользователи оценили подобное решение, аргументируя тем, что парню теперь всю жизнь жить с её именем. Но также и нашлись люди, которые были в восторге от подобной истории.

«Как по мне – это забавно»

«Так не делают, вне зависимости от того, что у вас было»

«Тебе идет быть подлой»