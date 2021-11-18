 

Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий московских больниц

18.11.2021, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие больницы Москвы за пределами центра располагают большими территориями, но потенциал не использовался. Пациенты могут в лучшем случае погулять по дорожкам и посидеть на лавочках, отметил Собянин.

“А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания”, – написал мэр.

В ближайшие годы территории московских больниц благоустроят. “Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда”, – рассказал Собянин.

Одной из первых благоустроят территорию клинической больницы имени Юдина на юге Москвы. Там появится исцеляющий мультисенсорный сад – пациенты смогут насладиться красотой и запахами цветущих растений.

Будет чем заняться и детям, которые вместе со взрослыми посещают проходящих лечение родственников. Кроме того, для сотрудников больницы имени Юдина появится спортивный городок с тренажерами, площадками для игры в баскетбол, теннис и другие виды спорта.

“И, разумеется, проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы”, – сообщил градоначальник.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на портале “Активный гражданин”.

Также на платформе проводятся голосования о проектах благоустройства арбатских переулков, переулков между улицами Тверская и Большая Никитская, территории возле Казанского вокзала и других локациях. О них мэр рассказывал в своих недавних постах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

07.10 / Собянин ответил на главные вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса

30.05 / Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

04.02 / Мнение: Напавший с битой пропал…

24.12 / Мнение: Алеппо 4 года спустя. Было – стало.

06.12 / “Перенеслась в свою юность”: Анфиса Чехова впечатлила подписчиков новым имиджем

18.03 / Депутат Слуцкий поможет «скопинскому маньяку» освоиться в Госдуме

24.02 / Тарусские не сдаются

17.10 / Легкий кремовый консилер и техника безымянного пальца: 6 хитростей от голливудского визажиста, как замаскировать усталые глаза

12.10 / Мнение: Предварительные итоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика