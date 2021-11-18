Colour block look: как носить яркие цвета по-королевски

Научившись правильно носить зимние яркие наряды, можно выглядеть по-королевски. В сезоне 2021-2022 в тренде яркие цвета. Герцогиня Кембриджская, которая стремится соответствовать английской королеве, предпочитает одежду в стиле colour block.

В одежде такого типа часто можно увидеть королеву Елизавету.

Особенности стиля colour block

Женщины, которые хотят выделяться из общей толпы, выбирают стиль colour block (в переводе с английского «цветовые блоки»).

Это яркие и насыщенные тона. Специалисты рекомендуют выбирать один наиболее яркий цвет, а остальные подбирать более спокойные. Не всегда требуется приобретать дорогие вещи, чтобы выглядеть по-королевски. Важно более тщательно подбирать даже простую одежду, которая подходит по цвету.

Можно выбирать два оттенка, но при этом они должны быть из одного основного цвета и правильно сочетаться, например, розовый с коралловым, красный с розовым или синий с голубым. Максимально возможно применение оттенков, но не более.

Лучше всего выбирать нейтральные наряды с яркими аксессуарами. Это может быть шарфик или пояс.

Метод четырех сезонов

Как носить вещи правильно? Жюль Стэндиш, консультант света, говорит, что есть прием, который подскажет, какой цвет будет оригинально смотреться на том или ином человеке в зависимости от его типа кожи.

Специалист рекомендует носить вещи яркого цвета в соответствии с методом четырех сезонов. Каждому сезону соответствует определенный тон кожи. Определить его можно по запястью при естественном освещении. Обладательница темных или оливковых вен имеет теплый оттенок кожи, а синих или фиолетовых – холодный оттенок.

Сезоны и тон кожи

При помощи метода четырех сезонов можно определить, кому какие цвета подходят:

Весенний. Бледная кожа. Во время загара она приобретает светло-золотистый цвет. Веснушки. Лицо часто краснеет, щеки становятся пунцовыми. Осенний. Коричневый загар. Нет склонности к покраснению. Лицо имеет металлический или бронзовый оттенок. Летний. Розоватый цвет лица. Чаще всего это люди, которые не любят загорать. Зимний. Очень светлый цвет лица или темная прохладная кожа. Такие личности редко загорают.

Узнав свое время года, будет не так сложно подобрать нужный оттенок. Стилисты отмечают, что смотрятся модно в одном образе два контрастных оттенка.

Выбор цвета по типу кожи

Правильно выбранный цвет придаст лицу молодость и сияние. С ним человек будет выглядеть здоровым и красивым.

Вот цвета, которые подходят каждому типу кожи по сезону:

Металл для весеннего типа кожи – яркое золото. Подходящие оттенки – персиковый, яркий оранжевый, солнечный, коралловый, цвета лайма, бирюзовый, яркий фиолетовый, коричневый, синий и серый. Металл для осеннего типа кожи – античное золото, бронза и медь. Оттенки – красный, оранжевый, горчичный, охра, оливковый, кофейный, карамельный, бирюзовый, коричневый, шоколадный, морской и кремовый. Для летнего типа кожи лучшими металлами являются розовое золото и серебро. Подходящие оттенки – малиновый и красный, а также насыщенный розовый, пастельный, мятный, фиолетовый, белый, серый и коричневый. Для зимнего типа кожи металл – серебро и платина. Лучшие цвета – бордовый, красный, сливовый, пурпурный, изумрудный, ультрафиолетовый, серый и черный.

Колор блок зарекомендовал себя как неординарный и довольно смелый стиль. Он предусматривает использование одного цвета с дополнением 2-3 оттенков базового. Одежда должна быть обязательно яркой, но однотонной, декоративные элементы отсутствуют.

Данный стиль способен раскрасить серые будни и внести позитивное настроение в жизнь. Colour block привлекает внимание и позволяет проявить индивидуальность.

Если женщина будет использовать яркие цвета в одежде и выбирать понятный крой, то она будет выглядеть стильно и модно. Стараясь правильно подбирать яркие зимние цвета, можно выглядеть королевой своего времени.