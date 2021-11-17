«Я вообще не понимала его ход мыслей»: Мария Ивакова рассказала поклонникам о расставании с Никитой Ефремовым

Со стороны актер Никита Ефремов и блогер Мария Ивакова казалась максимально органичной парой. Поклонники знаменитостей не сомневались, что свадьба не за горами, даже придумывали имена их будущих детей. Кто бы мог подумать, что расставание произойдет настолько быстро и неожиданно.

Первый блин комом

О романе Никиты и Марии стало известно пару лет назад, когда влюбленных увидели вместе на футбольном матче. На тот момент оба были свободны, но имели опыт семейной жизни.

Никита успел прослыть сердцеедом и ловеласом. Ему приписывали романы со многими знаменитостями (актрисами Анной Михайловской, Кристиной Асмус), однако женился он на коллеге по цеху Яне Гладких.

Брак продержался всего год. Поговаривают, что причиной расставания стала измена Никиты. Говорят, что Яна случайно обнаружила его интимные фотографии с какой-то дамой и после этого подала на развод. Сам Ефремов позже подтвердил, что инициатором разрыва стала Яна. Он занял позицию жертвы и начал жалеть себя, сетуя на то, что его никто в этой жизни не понимает.

Развод для Никиты был очень болезненным, хотя причину разрыва он так и не назвал. Слухи о своей измене он не подтвердил и не опроверг. Зато со временем актер для себя понял, что тот брак был неосознанным, поэтому и потерпел фиаско.

История Марии

Мария тоже успела побывать замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком, совладельцем строительного холдинга. Поначалу их связывали только деловые отношения, но потом они переросли в романтические и завершились пышной свадьбой.

Брак тоже оказался недолгим, как и у Ефремова. Семья не просуществовала и года. Мария говорит, что думала, что отношения должны развиваться сами по себе, поэтому над ними не нужно работать. Как только у них с Эрнестом появились разные интересы, они начали отдаляться друг от друга, пока в итоге не развелись.

Идиллия

Мария извлекла из этой истории важные уроки и впредь решила не совершать подобных ошибок. Когда она начала встречаться с Никитой, то для себя решила, что будет работать над собой и над отношениями с избранником сразу. Мария говорит, что она сильно влюбилась в Никиту и пыталась изначально понять ход его мыслей, что оказалось непростой задачей. Она видела и ощущала сильную духовную связь с актером, поэтому не сомневалась, что они найдут общий язык и переживут любой кризис.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Даже мама Марии говорила ей, что Никита является ее отражением в зеркале. Ефремов тоже тепло отзывался о своей избраннице. С того дня, когда их разоблачили папарацци, они перестали скрывать свой роман. Первый официальный совместный выход в свет на церемонию вручения наград от журнала Glamour оказался триумфальным: знаменитости победили в номинации «Лучшая пара».

Говорят, что поначалу влюбленные жили в квартире Марии, которую ей оставил первый муж. Потом они переехали в съемное жилье, а впоследствии обосновались в доме на Николиной горе.

Шокирующее заявление

Все думали, что дело идет к свадьбе. Но тут внезапно в интервью Ксении Собчак Никита признался, что не может жениться на избраннице в силу психологических проблем.

Первый брак оставил неприятный осадок, поэтому актер стал постоянным клиентом психотерапевта. Никита заявил, что он мог бы согласиться на свадьбу, но это было бы нечестно по отношению к Марии. Ему хотелось бы морально подготовиться к очередному походу в ЗАГС.

Мария в тот момент похвалила Никиту за честность, подчеркнув, что именно это в отношениях и является главным. Она выразила полную уверенность в том, что актер проработает свои внутренние проблемы. В итоге свадьба обязательно состоится. Мария настолько убедительно говорила, что поклонники перестали переживать за пару.

Окончательный разрыв

Слухи о разладе в отношениях знаменитостей появились текущим летом, но подтверждения не получили. Только на днях Мария официально заявила, что они расстались, но сделали это с большой любовью и уважением друг к другу. Никита тоже написал в своем микроблоге, что их с Марией «танец» завершен. Вот так неожиданно завершилась красивая и многообещающая история любви.

Пока нет предпосылок к тому, что знаменитости начнут конфликтовать друг с другом и выносить сор из избы. Они расстались на мажорной ноте, но кто знает, как будут развиваться события дальше. Поклонники пары не теряют надежды на то, что знаменитости когда-нибудь вновь сойдутся.