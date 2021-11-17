Скандалы: Заблудились…

Якутский федеральный судья и судебный пристав попались в заповеднике с 13 убитыми оленями и соболем

Крупный скандал федерального значения разгорается в Якутии. На особо охраняемой природной территории охотинспекторы Нюрбинского комитета государственного экологического надзора обнаружили федерального судью, сотрудника ФСБ и судебного пристава, изъяв у них оружие, 13 (!) туш дикого северного оленя и разделанную тушку соболя.

Речь может идти о федеральном судье Дмитрии Иванове (он занимает должность председателя Нюрбинского районного суда), сотруднике УФСБ по Якутии Арнольду Герасимову и судебном приставе Григории Иванове.

А попались силовики вот как.

С 30 октября по 9 ноября госинспекторы Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда «Запад» Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков проводили рейды по охотничьим угодьям в Нюрбинском районе.

Дело в том, что в эти дни в районе проходила миграция дикого северного оленя лено-оленекской популяции. Статусная компания была задержана 9 ноября в местности Ого-Унуохтаах, в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр. В воскресенье информация о высокопоставленных силовиках просочилась в местные СМИ. Появилась версия, что все трое — судья, судебный пристав и сотрудник ФСБ — заблудились в лесу, не знали, что находятся на особо охраняемой природной территории, а животных они добыли на приграничной территории. По крайней мере, по нашим данным, эту версию озвучило трио. Однако сегодня пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики подтвердила факт нарушения законодательства, распространив официальный пресс-релиз.

Из официального сообщения:

«В ходе рейда проверены более 50 охотников, составлено 22 административных протокола. Изъято 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя. Из них 13 особей дикого северного оленя и 1 особь соболя добыто группой лиц в количестве 5 человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтах) ресурсного резервата Сюгджэр».

При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов.

Материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в порядке ст. 143–144 УПК РФ в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по РС(Я) по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 258 и 262 УК РФ.

Увы, добиться каких-либо внятных комментариев со стороны надзорных органов не удалось. Руководитель Нюрбинского комитета экологического надзора Герасим Парников подтвердил факт нарушения законодательства, сообщив только: «Обнаружили, выявили, передали». От остальных комментариев он отказался.

Помощник природоохранного прокурора Якутии Тимур Соловьев сообщил, что в настоящее время назначена по этому факту проверка, полная информация будет дана позже. В региональном Следственном комитете нам сообщили, что пока материалы проверки не переданы в их ведомство. Также никак не комментируют произошедшее в пресс-службе УФСБ Якутии.

Сегодня мы попытались связаться с судьей Дмитрием Ивановым, передав через секретариат суда свой номер мобильного телефона, но Дмитрий Дмитриевич на контакт не пошел.

Через свои источники нам удалось узнать, что один из фигурантов разразившегося скандала Арнольд Герасимов не является оперативным сотрудником УФСБ Якутии, а работает водителем.

СПРАВКА

Согласно данным Нюрбинского комитета государственного экологического надзора, на территории Нюрбинского района функционируют три ресурсных резервата республиканского значения: Тюкян — 550 656 га, Сюгджэр — 402 066 га, Ээдьээн — 275 083 га; одно уникальное озеро Дьенгкюде — 5602 га; два ООПТ местного значения: Сата — 90 722,8 га, Марха — 1 418 986,55 га.

Здесь обитают лось, дикий северный олень, обыкновенная лисица, соболь, ондатра, заяц, колонок, горностай, рысь, глухарь, тетерев, куропатка и др.

Как разъяснил заместитель Якутского природоохранного прокурора Савва Степанов,

«осуществление незаконной охоты на особо охраняемых природных территориях, в том числе в отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, образует состав уголовного преступления, предусмотренного п. г ч. 1 ст. 258 УК РФ, санкция которой предусматривает от наложения штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы до двух лет.

Даже просто нахождение гражданина на указанных территориях без разрешения на их посещение влечет административную ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ с назначением штрафа до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования».

Пресс-служба Минэкологии Якутии поясняет:

«Миграция лено-оленекской популяции оленей в настоящее время проходит по территории Оленекского, Мирнинского, по северной части Нюрбинского, Жиганского районов. Миграция проходит по обширной территории данных улусов с временными заходами на территории районов как мелкими группами, так и крупными стадами. В этот период происходит гон, олени собираются в большие группировки и активно мигрируют. Миграция является обычным явлением лено-оленекской популяции».

Екатерина Чемезова