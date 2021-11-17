Скандалы: От Лёхи Косого до Алекса Косса

Громкое дело короля сибирских сутенёров Алексея Ленивцева дошло до суда

В преступном мире Иркутска Ленивцев (Алекс Косс) считался королём среди сутенёров. Жестоким, алчным и беспринципным. Несмотря на то что этот бизнес среди блатных считается непорядочным делом, амбициозный Алекс рвался к полной криминальной власти над городом. В этом, по некоторым данным, его поддерживал вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), которого в 1991 году поставил смотрящим за Иркутской областью ещё Вячеслав Иваньков (Япончик).

По данным следствия, некоторых девушек, в том числе и несовершеннолетних, Ленивцев удерживал в притонах силой, подсаживая на наркотики, других убеждал при помощи кулаков. Уйти от Косса можно было, только выплатив крупный откуп. Если девушка совершала суицид, то циничный сутенёр объяснял это наркоманией. Путаны были запуганы. Они считали, что погибшие чем-то не угодили Коссу или его приближённым и их смерти неслучайны.

Почти два года Ленивцев скрывался от иркутских силовиков за границей. Сначала был Вьетнам по путёвке, затем Сингапур, Сейшельские острова и Турция. В последнее время Ленивцев задержался в Грузии из-за пандемии. Пытался сбежать в Азербайджан, но был задержан благодаря неосторожному телефонному звонку. Сотрудники иркутского отделения Интерпола получили информацию и обратились к коллегам в Грузии. Последний эпизод преступной биографии Ленивцева случился в Батуми, где Косс хотел купить свободу у приехавших за ним иркутских оперативников за 10 млн рублей. В августе этого года его доставили в родной Иркутск.

Теперь 34-летнего сутенёра обвиняют в организации банды, вовлечении в проституцию несовершеннолетних, угрозах, умышленном причинении вреда здоровью, вымогательстве, а также в покушении на взятку должностному лицу в особо крупном размере. На днях прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Если суд признает Ленивцева виновным, бандиту по совокупности статей грозит долгий тюремный срок — более двадцати лет.

Вместе с Ленивцевым на скамью подсудимых пойдёт два десятка сообщников, которым тоже грозят длительные сроки.

— За организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений следователями СК России к уголовной ответственности привлечено 22 человека, — сообщили Лайфу в региональном Следкоме.

От Лёхи Косого до Алекса Косса

Будущий король сутенёров с детства имел косоглазие, за что его дразнили «косым». Но после школы Лёха Косой вдруг превратился в Алекса Косса — члена знаменитой банды «удавщиков». Бандиты садились на заднее сиденье в такси или к водителям-частникам, промышляющим извозом. Затем накидывали удавку на горло водителя, душили жертву и выкидывали из машины. После тридцати похожих случаев местные силовики объявили спецоперацию «Форсаж», в результате которой в апреле 2004 года было арестовано восемнадцать членов банды, в том числе и Косс. На тот момент ему едва исполнилось семнадцать, поэтому бандит отделался небольшим сроком.

Отбывая наказание в ИК-4, Ленивцев вступил в секцию дисциплины и порядка и даже стал завхозом карантина, который вместе с «бей-бригадой» встречает этапы и готовит новых зэков к лагерю. Именно на карантине часто избивают заключённых и выбивают явки с повинной и другие нужные следователям показания для повышения раскрываемости.

Должность лагерного завхоза открыла в Ленивцеве организаторские способности, поэтому после своего освобождения в конце 2011 года по УДО Косс возглавил одно из криминальных направлений в крупной иркутской банде.

Сутенёр под крылом ОПГ «Близнецы»

Ещё в СИЗО Ленивцев познакомился с братьями-близнецами Антоном и Максимом Федиными и сблизился с ними. Вместе с Федиными Косс организовал в 2012 году ОПГ, которая стала заниматься всем подряд: мошенничеством в сфере автострахования, махинациями с квартирами, наркотиками и сутенёрством.

Последний «дивизион» как раз возглавил Косс. Ленивцев поставлял девочек влиятельным людям, под его властью был и ВИП-эскорт на курортах Байкала, и простые сауны. Благодаря своим организаторским способностям, жестокости и изворотливости Ленивцев необычайно усилился в криминальном мире Иркутска и даже пытался захватить криминальную власть в городе. Ему во всём помогали его верные девушки — Алёна Борисова (Рыжая) и Юлия Лоскутникова. Обе были сутенёршами.

С 2015 года пути близнецов Фединых и Косса разошлись — Ленивцев отправился в самостоятельное плавание. По странному стечению обстоятельств уже на следующий год ОПГ «Близнецы» была ликвидирована силовиками. В мае 2018 года Антон Федин был осуждён на 21 год лишения свободы за пропаганду терроризма, мошенничество и наркотики. Его брат Максим до сих пор находится в федеральном розыске. Бытует мнение, что именно Косс сдал своих бывших друзей правоохранителям. Ведь его бизнес при ликвидации ОПГ практически не пострадал.

Независимость и жадность Ленивцева сыграли с ним злую шутку. На пике криминальной карьеры Косс начал заставлять своих проституток писать на состоятельных клиентов оговоры об изнасиловании. Те обычно откупались, заплатив сутенёру несколько миллионов рублей. Но некоторые шантаж не простили. И в 2019 году ОПГ была зачищена. Коссу тогда удалось бежать. Какое-то время бандит вёл дела удалённо, пока не попался на неосторожном звонке и не был экстрадирован в Россию.

Станислав Сенькин