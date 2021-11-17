Денис Добряков 46 раз привлекался за превышение скорости. Все закончилось уголовным делом

17.11.2021, 11:41, Главное

Теги: Добряков, Единая Россия, Общество, Полиция, Происшествия, Прокуратура, Суд, Транспорт

Глава Рыбинска Денис Добряков неоднократно нарушал правила дорожного движения, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

К административной ответственности за это Денис Добряков привлекался 47 раз, в том числе 46 – за превышение скорости. При этом, отмечают в Генпрокуратуре, все выписанные ему штрафы глава города оплатил.

Соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру направил депутат государственной думы Анатолий Грешневиков.

– Установлено, что глава городскою округа г. Рыбинск Добряков Д.В. 09.09.2021 г., двигаясь по дороге Мышкин-Рыбинск с превышением скорости, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. ОМВД России по Мышкинскому району в тот же день возбужденно дело об административном правонарушении. СУ СК России по Ярославской области 21.10.2021 в отношении Добрякова Д.В возбуждено уголовное дело по части I статьи 264 УК РФ. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в ответе депутату. – Доводы о неоднократном нарушении Добряковым Д.В. правил дорожного движения нашли свое подтверждение, ранее он 47 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 46 — за нарушение скоростного режима.

Рассмотрение уголовного дела в отношении главы Рыбинска назначено на 30 ноября 2021 года.

Напомним, 9 сентября в 8:45 в дер. Охотино Мышкинского района Ярославской области произошло ДТП с участием главы Рыбинска Дениса Добрякова.

Установлено, что глава, управляя личным автомобилем Lexus GX460 выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с а/м ВАЗ 2110, в котором помимо водителя находился пассажир. Сам Денис Добряков в результате ДТП не пострадал.

Судя по фотографиям с места ДТП, глава Рыбинска в это время ехал на работу с дачи. В автомобиле он находился вместе с директором департамента ЖКХ Олесей Минеевой.

В 2020 году, следственный комитет Ярославской области отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова по факту открытого хищения у видеоблогера Михаила Волхонского сотового телефона.

Тогда, по мнению следователя, у Дениса Добрякова не было корыстного умысла на хищение телефона (все же доход главы в 2019 году был почти 2,2 млн рублей), да и главой на момент предполагаемого преступления он не был – 22 июня, на мероприятии возложения цветов к «Огню славы» он должностные полномочия не исполнял.