Почему в холодный сезон волосы становятся сухими и как помочь им в домашних условиях

На полках магазинов можно найти большое количество косметики, которая якобы помогает избавиться от многих проблем с волосами: сухости, потери блеска, секущихся кончиков и т. д. Но не стоит слишком полагаться на эффективность готового универсального косметического продукта. В большинстве случаев это просто хитрый рекламный ход, а не волшебная палочка. Расскажем вам подробнее, с какими проблемами с волосами вы можете столкнуться в холодное время года и как этого избежать, не используя дорогостоящих косметических средств.

Банановая маска

Вам понадобится обыкновенный банан, который поможет увлажнить сухие волосы. Кроме того, он станет замечательной питательной маской, способной укрепить корни волос и сделать локоны шелковистыми по всей длине. В банане содержится много витаминов и микроэлементов, что делает его настоящим королем среди всех остальных средств по уходу в домашних условиях.

Снимите кожуру и разомните мякоть вилкой, взбейте до однородной консистенции и нанесите на волосы. Покройте голову шапочкой для душа, сверху повяжите полотенце. Подержите маску двадцать минут, затем смойте проточной водой.

Яйцо

Слишком сухие волосы можно мыть при помощи яйца. Для этого используется желток без белка.

Отделите желток и добавьте в него столовую ложку оливкового, подсолнечного или репейного масла. Слегка взбейте ингредиенты венчиком до образования однородной массы. После этого нанесите смесь на волосы по всей длине, наденьте шапочку, повяжите полотенце. Выдержите тридцать минут, после чего смойте маску водой с добавлением в нее лимонного сока (можно использовать уксус).

Эта процедура помогает не только увлажнить волосы, но и сделать их более объемными (это чувствуется на ощупь даже после первого применения).

Авокадо

Это еще один чудодейственный экзотический продукт, который сделает ваши волосы увлажненными.

Перезревший плод разомните вилкой, превратив мякоть в кашицу. Нанесите на волосы, наденьте шапочку для душа или оберните полиэтиленовой пленкой. Повяжите полотенце (только следите за тем, чтобы полотенце не было слишком тяжелым, лучше используйте трикотажную ткань по типу натурального материала для футболок). Смойте проточной водой через тридцать минут, после чего используйте обычный бальзам.

Масла

Очень эффективными являются процедуры с применением масел. Вы можете использовать масло жожоба, репейное, кокосовое, оливковое. Одним словом, то, что вам больше нравится или есть под рукой.

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Налейте немного масла на ладони и распределите его равномерно по всей длине волос. Сделайте это вечером перед сном. Чтобы не испачкать подушку, наденьте на голову шапочку для душа или используйте старую ненужную наволочку. Утром помойте голову обычным способом с применением шампуня и бальзама.

Уход за волосами при помощи косметических средств

Питательные и увлажняющие маски должны стать обязательным правилом по уходу за волосами в холодное время года. Однако никто при этом не отменял обычный уход, который заключается в мытье волос и обработке их кондиционером. Чтобы локоны были блестящими, шелковистыми и гладкими, используйте правильно подобранные шампуни. Например, отличным вариантом будут шампуни с гидроцитином, экстрактом жемчуга и провитамином В5, экстрактом каштана, миндаля, ореха ши.

Чтобы укрепить кончики, используйте шампунь с керамидами и концентрированной молочной кислотой. Никаких сульфатов и силикона, которые не только сушат волосы, но и провоцируют их наэлектризовываться.

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Второй шаг после шампуня – это кондиционер. Третьим является использование сыворотки. Все эти процедуры и плюс маски из домашних ингредиентов помогут волосам оставаться увлажненными, сияющими, здоровыми, которые превосходно расчесываются и устойчивы к статическому электричеству.

Советы по уходу в холодный сезон

Сушите волосы феном как можно реже. Если планируете это сделать, настраивайте прибор на низкие температуры. Никогда не выходите на улицу с недосушенной головой.

Мойте голову теплой водой и не используйте горячей. При воздействии на сальные железы высокой температуры они начинают работать интенсивнее. В результате выработка жира усиливается, и волосы быстро загрязняются.

Обязательно носите шапку, особенно в морозный день.

Если ее не надевать, подкожный слой жира будет образовываться более интенсивно, чтобы не допустить переохлаждения. Слой подкожной клетчатки тормозит кровообращение, в результате чего корни не получают достаточного питания и отмирают. Волосы выпадают, а новые не могут пробиться из-за слоя подкожного жира. Сам волосяной стержень состоит в большей степени из воды, которая может замерзнуть на морозе. В результате волосинки становятся тонкими, сухими и ломкими, и восстановить их будет крайне проблематично.

Также следует правильно питаться, насыщая организм белками, жирами и углеводами. Рекомендуется пользоваться несмываемыми средствами и антистатиками для волос.