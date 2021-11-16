РПЦ введёт QR-коды для посещения храмов

Постановлением патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 16 ноября 2021 года вводится новый санитарный режим. С этой даты для посещения православных святынь необходимо предъявить QR-код, либо справку о медицинском отводе. При

При входе на территорию храмов будут установлены автоматические турникеты. Чтобы пройти внутрь культовых сооружений необходимо поднести к сканеру смартфон с действующим QR-кодом. В РПЦ предупредили, что потратили несколько миллионов рублей на закупку программного обеспечения, позволяющего в онлайн-режиме связаться с Всероссийским реестром вакцинированных и проверить подлинность предоставленной информации. Лица, попытавшиеся предъявить фальшивые QR-коды или коды других людей, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Для прихожан, которые не сделали прививку, в РПЦ рекомендовали воспользоваться онлайн-услугами, в частности, сервисом “Яндекс. Батюшка”, он позволяет совершить все культовые обряды дистанционно.

—