Власти Корсики перепутали флаги России и Франции

В ходе мероприятий по празднованию 253-й годовщины вхождения Корсики в состав Франции, проходивших в Бастии, организаторы вывесили на центральной площади и улицах города российские триколоры. Публикация об этом появилась в социальных сетях русскоязычных пользователей, пребывавших во время праздника на острове.

Позже ошибку заметили и в мэрии Бастии. Там назвали произошедшее “незначительной ошибкой” и выразили надежду, что никого не обидели в Париже.

“Вы знаете, я не силён в геральдике. Да и все национальные цвета на месте, пусть и не в том порядке. Корсиканцы тоже не заметили этого казуса. Впрочем, на торжествах это никак не отразилось. Мы пели и плясали”, – заявил мэр города Николя Тоннар.

По итогам инцидента полиция Корсики проведёт проверку организаторов на наличие возможных связей с Россией.

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