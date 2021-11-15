Медовый массаж от целлюлита: какой мед выбрать, как делать дома и кому такая процедура противопоказана

Медовый массаж является очень хорошим, результативным средством, которое помогает улучшить состояние кожных покровов и избавиться от лишних килограммов и целлюлита. Можно легко проводить массажные процедуры дома. Однако при этом обязательно нужно знать, какой для этого нужен мед, а также какие есть показания и противопоказания для проведения процедуры.

Принцип действия

Медовый массаж отличается тем, что он механически воздействует на проблемные части тела, укрепляя кровеносные сосуды и стимулируя кровообращение в местах на теле, где есть целлюлит. В итоге довольно активно вырабатывается коллаген и эластин.

Мед проникает достаточно глубоко в ткани и способствует выведению токсических веществ. Массаж очень полезен для нервной системы, так как помогает избавиться от неврастении и нарушений сна.

Какой лучше всего использовать мед

Медовый массаж с антицеллюлитным эффектом желательно проводить с использованием гречишного, цветочного или липового меда. Особенно эффективен гречишный, так как он содержит в своем составе множество полезных антиоксидантов и практически не вызывает аллергические реакции.

Для проведения сеанса потребуется примерно 4-5 ст. л. меда, который разогревают до температуры 38 градусов. Чтобы результат был более стойким, можно добавить эфирное масло можжевельника, герани, грейпфрута, мяты, апельсина и лимона. Можно приготовить смесь из разных масел, которые в сочетании с медом помогут уменьшить жировые отложения и вывести из организма лишнюю влагу.

В чем польза антицеллюлитного массажа

Благодаря проведению массажных процедур с использованием меда, можно:

уменьшить жировые отложения; улучшить состояние кожных покровов; корректировать фигуру; повысить тонус мышц; нормализовать кровообращение; вывести токсические вещества; повысить иммунитет; расслабиться; ускорить обмен веществ.

Можно проводить сеансы массажа самостоятельно дома и за курс уменьшить объемы тела примерно на 2-3 см.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества медового массажа, стоит помнить о том, что всем подряд назначать его нельзя и что есть определенные противопоказания для проведения этой процедуры.

За сутки до сеанса нужно выполнить тест на аллергию. Для этого следует нанести немного меда на сгиб локтевого сустава и подождать. Если в течение 2 часов не появится покраснение и раздражение, то можно смело приступать к процедуре.

После массажа в области воздействия могут появиться синяки. Незначительные гематомы являются вполне нормальными. Если же кровоизлияния достаточно крупные, то это тревожный знак. Это может указывать на повышенную хрупкость сосудов.

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Среди противопоказаний нужно выделить:

беременность; аллергию; гипертонию; период менструации; злокачественные новообразования; повреждение кожных покровов в области воздействия; болезни сердца и сосудов; период восстановления после перенесенных инфекционных заболеваний.

Предварительно желательно проконсультироваться у своего лечащего доктора относительно наличия противопоказаний.

Техника выполнения массажа

Взять немного меда и нанести его на предварительно очищенные и сухие кожные покровы похлопывающими движениями. Плотно прижать ладони к коже и с силой оторвать их. Постепенно нужно увеличивать силу прикосновений, прижимая руки к телу все плотнее, а отрывая более резко и активно.

После того как закончится весь мед, продолжать воздействовать руками. Через время на кожных покровах должна быть видна белая густая масса. На каждую область уходит примерно 5-10 минут.

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Медовый массаж хорошо подходит для бедер, живота, рук, ягодиц и даже спины. Нужно все манипуляции проводить очень осторожно.

Баночный массаж от целлюлита

Вакуумный антицеллюлитный массаж является достаточно результативным. Он нормализует отток лимфы, кровообращение и водный баланс в подкожном слое.

Перед процедурой нужно принять душ, чтобы разогреть кожу. Смазать тело медовой смесью, затем сжать силиконовую массажную банку и установить ее на поверхность кожи, а затем отпустить. Выполнять круговые и прямые движения на проблемных областях в течение 5-10 минут. По окончании процедуры сжать банку и снять ее.

Как часто можно выполнять антицеллюлитный массаж

Такую процедуру для достижения максимально положительного результата стоит повторять регулярно через день. При сильно запущенном целлюлите массаж проводится каждый день.

Курс составляет 10-15 процедур. Самой большой эффективности можно достичь, комбинируя массаж с соблюдением диеты, физическими упражнениями и ваннами.