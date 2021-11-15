 

Свежее — не значит полезное: 5 продуктов, которые при приготовлении становятся более полезными

15.11.2021, 16:44, Разное
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Многие поклонники сыроедения полагают, что термическая обработка пищи разрушает все полезное в ней: витамины, клетчатку и многие микроэлементы. Противники же утверждают, что варка, тушение, запекание, жарка и готовка на пару помогают организму лучше переваривать пищу. Мы подготовили для вас перечень продуктов, которые намного полезнее есть после приготовления.

Морковь

Этот овощ считается распространенным источником бета-каротина. Однако если мы будем есть только сырую морковь, то такое полезное вещество попадает в наш организм лишь частично. Термическая обработка увеличивает абсорбцию бета-каротина из моркови, и в процессе варки или жарки моркови образуется еще больше антиоксидантов. Диетологи советуют есть морковь как сырую, так и приготовленную.

Шпинат

Листовой овощ содержит оксалаты, которые мешают усвоению железа. Железо из свежего шпината усваивается только на 5 %. Термическая обработка листьев снижает содержание оксалатов, что помогает намного лучше усваивать железо. Главное – не передержать шпинат во время варки.

Помидоры

Овощи содержат в своем составе антиоксидант ликопин. Это вещество используется в комплексной профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний. При недолгой термической обработке томатов уровень ликопина в них повышается и он в разы лучше усваивается. Стоит чередовать употребление сырых и приготовленных помидоров, что считается идеальным вариантом.

Спаржа

При термической обработке спаржи повышается биодоступность питательных веществ и содержание полифенолов, антиоксидантов, защищающих организм от вредного воздействия внешней среды. Также в процессе приготовления в спарже повышается концентрация витамина А, бета-каротина и лютеина.

Грибы

Такой продукт содержит в своем составе много белков, витаминов группы В и С, фолиевой кислоты и минералов (железо, кальций, фосфор, калий). Приготовление их на растительном масле значительно увеличивает их пищевую ценность и помогает организму легче усваивать тяжелую пищу.

Лучший вариант термической обработки

Готовка на пару подходит практически для всех продуктов, при этом сохраняются все полезные элементы. Согласно исследованиям, пар способен вывести максимальное количество канцерогенов из пищи. По своим свойствам тушение очень похоже на приготовление на пару, потому что этот метод предполагает приготовление пищи в небольшом объеме горячей воды. Правда, это займет некоторое время, но поможет сохранить питательные вещества во многих продуктах. Запекание на гриле – отличный метод приготовления, что поможет получить максимальную пользу без ущерба для вкуса. Этот вариант готовки требует минимального добавления растительного масла и придает продуктам приятный привкус, сохраняя при этом их сочность.



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