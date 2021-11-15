Скандалы: Шпион потребовал уважения

Прокуратура требует разобраться с отношением сотрудников колонии к гражданину США Полу Уилану

Сотрудника мордовской колонии привлекли к административной ответственности за неуважительное отношение к гражданину США Полу Уилану, отбывающему в России наказание за шпионаж. В письме своем брату американец пожаловался на то, что сотрудник колонии ударил его в плечо. Эта информация была передана адвокатам осужденного, которые потребовали от надзорных органов разобраться в случившемся.

По результатам проверки прокуратура сообщила, что сотрудник ФСИН «неправомерно» прикоснулся к плечу заключенного, но не нанес ему физического вреда. При этом надзорное ведомство не видит причин для перевода Пола Уилана из мордовской колонии, а адвокаты добиваются его высылки из страны.

Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (Мордовия) внесла представление начальнику колонии строго режима №17 о неподобающем отношении одного из сотрудников к американскому шпиону Полу Уилану, отбывающему наказание в этом исправительном учреждении. По данным прокуратуры, когда осужденный гражданин США находился в административном штабе колонии, один из сотрудников, проходя мимо него, умышленно дотронулся до плеча заключенного, проявив при этом «заносчивость и пренебрежение».

Как сообщал «Ъ», ранее родственники Уилана жаловались на то, что сотрудники колонии применяют силу к осужденному. Его брат Дэвид получил письмо, в котором Пол Уилан рассказал, как 10 сентября 2021 года сотрудник колонии ударил его в плечо в одном из помещений административного здания. Других подробностей случившегося Дэвид Уилан не приводил. Защита Пола Уилана обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности.

По мнению адвокатов Пола Уилана, действия сотрудника колонии могли попасть на камеры видеонаблюдения.

Кроме того, у случившегося могли быть свидетели.

В ответе на заявление адвокатов Дубравная прокуратура сообщила, что, по данным проверки, сотрудник колонии нарушил уголовно-исполнительное законодательство и действующие инструкции, осуществив «неправомерный контакт с данным осужденным путем касания правой рукой по плечу Уилана, проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение». По данным РИА «Новости», работники прокуратуры не нашли подтверждения информации о том, что сотрудник колонии применял к Полу Уилану силу, какие-то спецсредства и другие «недозволенные меры воздействия и физического насилия».

Телесных повреждений у господина Уилана не найдено. Сотрудник колонии якобы дотронулся до плеча заключенного, когда поинтересовался, почему тот не здоровается.

Он уже привлечен к дисциплинарной ответственности за неподобающее отношение к осужденному.

В прокуратуре не видят препятствий для того, чтобы Пол Уилан и дальше отбывал срок в мордовской колонии №17. Внесенное начальнику колонии представление находится на рассмотрении. В прокуратуре не видят смысла в принятии каких-либо дополнительных мер прокурорского реагирования.

Гражданин США Пол Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года в номере московской гостиницы «Метрополь». По версии следствия и суда, бывший американский пехотинец получил от сотрудника ФСБ флеш-карту с персональными данными курсантов военного училища ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В 2020 году Пол Уилан был признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Мордовии.

Летом 2021 года защита Уилана подала ходатайство о его отправке в США, где осужденный мог отбыть вынесенный приговор. По мнению адвокатов, мордовская колония приносит их подзащитному «излишние страдания». Верховный суд Мордовии не стал рассматривать это ходатайство, перенаправив его в Минюст РФ, чтобы госорганы начали соответствующие переговоры с американской стороной о возможности обмена Пола Уилана на кого-то из россиян, находящихся в американской тюрьме.

Андрей Репин