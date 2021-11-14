Чрезмерное очищение и кислотные пилинги: привычки, которые ухудшают состояние кожи лица

Многие манипуляции, которые мы проводим с нашей кожей, приводят к тому, что состояние кожных покровов становится еще хуже и образуется акне. Когда появляются прыщи, многие люди начинают их выдавливать, а другие используют различные очищающие и подсушивающие средства. Вот некоторые привычки, которые приводят к ухудшению состояния кожи.

Выдавливание

Не стоит выдавливать прыщики. Вместо этого стоит проводить точечную поверхностную обработку.

Для этого рекомендуется использовать подсушивающие средства, которые помогут устранить воспаление.

Зубная паста

Для очищения кожных покровов от акне не стоит использовать зубную пасту. Это достаточно доступное средство, которое действует очень быстро и помогает подсушить прыщики.

Однако минусом является то, что в составе зубной пасты содержится натрий и фторид, которые сильно раздражают кожу. Это приведет к тому, что проблемы станут еще более серьезными.

Чрезмерное применение кислотных пилингов

Это еще одна достаточно распространенная ошибка, которую совершают многие люди, пытаясь избавиться от прыщей.

Если часто использовать кислотный пилинг, то это лишит кожные покровы естественного подкожного жира. Это приводит к тому, что выработка подкожного жира повышается, и в итоге уровень жирности увеличивается.

Прикосновение к лицу грязными руками

Это серьезный запрет. Не стоит прикасаться к лицу грязными пальцами, а также следует держать подальше от кожных покровов телефон и волосы.

В противном случае бактерии попадают на кожу, что приводит к усилению воспаления.

Слишком агрессивное очищение

Это еще одна достаточно распространенная ошибка. Использование слишком агрессивных средств на кожных покровах на самом деле может еще больше усугубить проблему акне.

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Нанесение макияжа на прыщи

Многие девушки стараются замаскировать высыпания, однако так делать не стоит. Это приводит к закупорке пор и еще большему распространению инфекции.

По возможности не стоит наносить слишком много косметики. Кроме того, перед сном нужно всегда смывать макияж.

Как правильно избавляться от прыщей

При выдавливании высыпаний стоит предварительно надеть перчатки или же обмотать пальцы лейкопластырем. Это поможет предотвратить повреждение тканей.

Стоит соблюдать индивидуальный режим очищения кожи. Делать это нужно дважды в день, чтобы удалить макияж и все имеющиеся загрязнения. Это поможет регулировать выработку подкожного жира и очистить закупоренные поры.

Отшелушивание нужно проводить раз в неделю. Стоит избегать обезвоживания, потребления сахара и спиртных напитков.

Перед сном желательно использовать косметические средства с ретинолом. Это поможет очистить поры, уменьшить образование черных точек и устранить воспаление.

Перед сном обязательно нужно смывать макияж. Химический пилинг, очищающие процедуры и гормональная терапия помогут уменьшить акне и воспаление, поэтому их нужно использовать, если на коже есть много прыщей.

Одним из эффективных средств для очищения пор является салициловая кислота. Она помогает поддерживать хорошее состояние кожных покровов и уменьшить воспаление.