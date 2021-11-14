 

Китайский доктор рассказал, как правильно худеть, но при этом не голодать

14.11.2021, 18:36, Разное
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Китайский доктор Лю Цзиньюань не считает нужным голодать для похудения. Врач рекомендует удовлетворять собственные пищевые потребности на 50-70%. Тогда лишние килограммы будут уходить естественным способом.

Совет доктора

Врач говорит, что селезенка работает на все 100 процентов, независимо от количества потребленной пищи. Еда становится не жиром, а именно тонизирующим средством.

Также Цзиньюань советует больше двигаться, ведь без этого худеть невозможно. Что касается разных добавок для похудения, то китайский врач не рекомендует их даже пробовать. Такие препараты могут нанести здоровью существенный вред.

И еще один совет дает Лю Цзиньюань. Он рекомендует обязательно пить воду, но она не должна быть холодной. При потреблении холодной воды организм теряет энергию. Правда, пить воду через силу китайский врач не рекомендует.



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