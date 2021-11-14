Контраст или благородство. Какие оттенки для волос актуальны на зимний сезон

Совершенно нормальное явление – поменять тон волос с приближением холодов. Какие цвета волос будут в тренде зимой 2021-2022? Вот шесть наиболее актуальных оттенков, к которым стоит присмотреться уже сейчас. И не имеет значения, какие у вас волосы – длинные, короткие, густые, тонкие, кудрявые, прямые.

Благородно

Какой бы оттенок волос вы ни выбрали в этом сезоне, он должен быть глубоким, насыщенным. И здесь главное – даже не цвет, все дело в блеске – благородном, богатом и теплом. Шоколадная брюнетка – непревзойденный вариант.

Полуперманентный блеск придает прядям брюнетки насыщенный каштановый оттенок с потрясающим сиянием.

Классический блонд

В последнее время модницы редко практиковали однотонное окрашивание, на первый план вышли креативные техники мелирования, такие как балаяж, блики, тонкие пряди и другие.

Но в этом сезоне вернулся классический блонд. Хитом стал цвет с фиолетовым оттенком и холодным блеском.

Контрастные тона

Такой цвет был модным с начала прошлого года, и в этом сезоне он по-прежнему в тренде. Поскольку удаленная работа все еще актуальна, можно позволить себе это смелое решение. Все дело в новом способе использования контрастных тонов.

Серебро

Все еще остаются в тренде серебристые и седые волосы. В течение некоторого времени можно было наблюдать возрождение седины, поскольку наши косметические процедуры значительно упростились в связи с пандемией. Все стилисты говорят, что появляется все больше естественных цветов и текстур, и явление выглядит так, как будто это тенденция, которая сохранится навсегда.

Важно исключить желтоватые тона и сохранять серый цвет холодным и свежим.

Мелированный блонд

Несмотря на то что в моду успешно вернулся классический блонд, мелированный вариант, не требующий особого ухода, никуда не денется. Хотя следует помнить, что светлое окрашивание этой зимой, в отличие от традиционного, будет гораздо более индивидуальным. Парикмахеры должны использовать различные техники, чтобы создать образ блондинки, который полностью вам подойдет.