Для чего необходимо рассчитать свой квадрат Пифагора: что он может рассказать

Нумерология помогает человеку понять себя и окружающих. Квадрат Пифагора рассказывает о слабых и сильных сторонах жизни, о предназначении в мире, о совместимости с тем или иным человеком. Но для этого его нужно правильно составить и просчитать. Поэтому следует воспользоваться советами экспертов в этой сфере.

Что такое квадрат Пифагора

Философ Древней Греции Пифагор изучал цифры долгие годы. Он прочел множество трудов великих нумерологов всех времен и свел их в единую таблицу, понятную каждому, кто умеет читать и считать. Эту таблицу назвали квадратом Пифагора, или психоматрицей.

Она помогает заглянуть в глубины человеческой судьбы и понять ее. С ее помощью можно определить возможные проблемы в жизни и пути, по которым лучше всего идти вперед к цели. Последнюю тоже поможет определить простая таблица.

В индийской нумерологии каждую цифру определяет планета, каждое число имеет свои вибрации и характеристики. Поэтому, выполняя рассчет, следует обращать внимание и на планеты, соответствующие тому или иному числу.

Как рассчитать психоматрицу

Для расчета потребуется знать дату рождения конкретного человека. Проведем исследование того, кто родился 7.10.1952 г. Из даты рождения требуется высчитать вторую группу цифр, которая важна при заполнении квадрата:

сложив все числа в дате рождения, получим нужную цифру: 7 + 1 + 1 + 9 + 5 + 2 = 25. Это первое рабочее число; вторая цифра получится при сложении этих двух чисел: 2 + 5 = 7; третье число получится путем вычетания удвоенной цифры дня рождения (7×2) из первого рабочего числа – 25 – 14 = 11; четвертое число получается при сложении цифр третьего, но есть исключения – 10, 11, 12 переносятся в матрицу как есть.

Для удобства запишем цифры (составляющие дату рождения и рабочие) отдельной строкой: 711952, 25, 7, 11, 11.

Далее заполняем по образцу (см. фото выше) таблицу, благодаря которой будет видно, сколько у нас единиц, двоек, троек и т. д.:

111111 77 22 55 9

В матрице имеет значение каждая цифра, строка и диагональ. Треугольники и квадраты не менее важны для определения судьбы человека. Если в квадрате отсутствуют какие-либо цифры и соответствующие ячейки пустые, то это указывает на то, что над некоторыми качествами следует работать больше, чем над остальными.

Значение цифр

Краткое значение чисел и влияние планет:

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят 1 – отвечает за характер человека и находится под влиянием планеты Солнце. С одной стороны, это сила характера, воля и умение решать проблемы и принимать ответственность на себя. С другой – эгоизм. Чем больше единиц в матрице, тем выше эгоистичность. Но полное толкование можно сделать только при рассмотрении таблицы полностью. 2 – ее освещает Луна. Это число отвечает за энергию, партнерство, отношения. Но вместе с тем она дает человеку лень, апатию, безволие. Цифра показывает количество энергии у конкретной личности. Нормой считается “22”, но, если ее больше, это тоже неплохо. Здесь важно расходовать энергию правильно, не распылять ее понапрасну. 3 – за нее отвечает Юпитер. Число обозначает стремление к наукам, умение развиваться, творчество. Но также она отвечает за хаос, нежелание что-либо делать. Чем меньше троек, тем выше творческое начало у человека. Чем их больше, тем более человек склонен к точным наукам. 4 – Раху. Указывает на здоровье, сексуальность. Но вместе с тем говорит о педантичности человека, его нежелании ухаживать за своим телом. Нормой является одна четверка. Если их нет, то стоит обратить особое внимание на здоровье и способность к продлению рода. При большом количестве четверок человек может пренебрежительно относиться к своему телу или, наоборот, сделать из него храм. 5 – Меркурий. Отвечает за логику и интуицию. Если пятерок нет, то личность можно назвать неординарной: в ней присутствуют 80 % энергии противоположного пола и всего 20 – своего. Она не может определиться с моделью поведения и постоянно допускает ошибки. При большом количестве пятерок – развитая интуиция, взаимодействие с потусторонними силами. 6 – Венера. Умение трудиться физически. Чем больше цифр в матрице, тем сильнее человека тянет к работе руками. 7 – везение и удачу дарит планета Кету. Чем больше семерок, тем удачливее человек. Наработать везение можно через благодарность окружающим, через помощь всем живым существам. Это необходимо при отсутствии семерок в квадрате. 8 – планета Сатурн. Цифра указывает на кармический долг. Чем больше восьмерок, тем сильнее связь с родом. Нужно поддерживать связь с родственниками и уделять им больше внимания. 9 – Марс. Отвечает за память. Чем больше девяток, тем быстрее человек запоминает информацию и применяет ее на практике.

Преимущества матрицы и ее знания

Главное правило жизни каждого человека – выйти за пределы матрицы. Не стоит привязываться к цифрам. Нужно строить свою жизнь, исходя из них, но стараясь сделать ее гармоничной. Так, при толковании рассмотренной матрицы можно сказать, что это сильный и волевой человек со слабым здоровьем, но большой толикой везения. Физические параметры ему помогут развить спорт и сила воли. Хорошая память позволит применить знания и умения на практике. А везение поможет оказаться в нужное время в нужном месте.