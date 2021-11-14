 

Новогодние выходные сократят до трёх дней

14.11.2021, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство приняло решение о сокращении новогодних каникул в целях восстановления темпов экономического роста страны. После изменений нерабочими днями останутся только 31 декабря, 1 и 2 января.

Решение о сокращении новогодних выходных, по словам главы правительства было принято на основании доклада Минэкономразвития. В исследовании эксперты ведомства отметили, что из-за внепланового простоя государственных предприятий во время нерабочих дней в ноябре годовой ВВП составил на 3 % меньше прогнозируемых показателей. 

«Мы очень много отдыхали и мало работали в этом году. Экономика сильно пострадала и недосчиталась живых денег. Мне кажется правильным решением будет уменьшить число нерабочих дней в январе, чтобы компенсировать наши экономические потери. Решение правительства также пойдет на пользу здоровью россиян. По мнению медиков, должно значительно сократиться количество случаев отравления суррогатным алкоголем и приступов жировой эмболии среди населения. И в этом смысле мы делаем большой подарок нашим гражданам, заботясь о них. Благополучие нации является для нас основным приоритетом», — заявил Михаил Мишустин.

В правительстве уточнили, что главы регионов получат дополнительные полномочия и право ужесточать принятое правительством России ограничение по своему усмотрению. 

Губернатор Смоленской области от ЛДПР Алексей Островский уже заявил, что смолянам хватит и двух выходных дней, а салаты можно нарезать за час до нового года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Ученые считают похищения инопланетянами обычными осознанными снами

15.06 / Кино о настоящих героях: депутат назвал главную ценность фильма «Турист» о событиях в ЦАР

31.05 / СК возбудил уголовные дела из-за размещения фото нацистов на сайте “Бессмертный полк”

10.08 / 10 странных и жутких историй от наших авторов

22.10 / Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать

19.08 / Медики назвали три не связанные с алкоголем разрушающие печень привычки

10.05 / «Добили жену — добейте и меня»

30.03 / Марк Цукерберг предсказал возможность телепортации через 10 лет

26.09 / Подиум для народа

31.12 / Савичева поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика