“Достойно лидера великой державы!”: венесуэльцы восхитились апарт-отелем Ротенберга

Видеофильм про апарт-отель Аркадия Ротенберга под Геленджиком, размещенный на канале российского политика Алексея Навального в YouTube в январе этого года, стал самым обсуждаемым роликом в Венесуэле – он возглавил список “В тренде” для этой страны, обогнав многочисленные обзоры еды.

По данным YouTube, за две недели фильм с субтитрами посмотрели свыше 4 млн венесуэльцев. Фильм о комплексе недалеко от российского Геленджика также вызвал широкое общественное обсуждение на форумах и имиджбордах страны.

“Великолепный дворец (апарт-отель – прим. ред), достойный национального лидера великой державы!” – написал пользователь с ником Gamma300.

Другой комментатор, Nfhskhf09, подчеркнул, что “роскошь дворцового комплекса (апарт-отеля – прим. ред.) свидетельствует о мощи России и ее граждан”.

“По сравнению с этим Версалем дворец нашего президента выглядит просто хибарой, ха-ха”, – добавил он.

Пользователь esgdruhjtreu8ythgr4367zzz46y5p64oky5tg в свою очередь указал, что у Запада “нет никакого морального права судить Россию после того, как выяснилось, что её президент (на самом деле бизнесмен Аркадий Ротенберг – прим. ред.) владеет таким дворцом (апарт-отелем – прим. ред.)”.

“Есть ли такой дворец у Джо Байдена? Почему мы вообще не видели дворца [главы Еврокомиссии] Шарля Мишеля? Если где-то в мире ещё и сохранилось величие, оно живёт в России”, – считает венесуэлец.

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