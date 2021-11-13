NASA обнаружило странный объект рядом с китайским спутником

Космическое агентство США обнаружило необычный объект неподалеку от китайского спутника.

В настоящее время недостаточно информации об этом явлении, чтобы наверняка утверждать о нем. Тем не менее у ученых есть некоторые предположения.

Спутник, о котором идет речь, принадлежит Китаю, и был отправлен в космос для сбора орбитального мусора. Именно рядом с ним военные США засекли странный объект.

Некоторые считают, что обнаруженное тело является ничем иным, как двигателем, который активизируют в апогее. Это специально производится для вывоза полезной нагрузки на необходимую орбиту, а также для увеличения мощности при пересечении разных видов орбит. Однако в мировой практике такие двигатели, которым дали название 2021-094С, обычно выбрасывают при достижении поставленной цели. Тем не менее китайские инженеры по какой-то причине не стали этого делать.

Сейчас настолько мало информации об обнаруженном объекте, что нельзя с уверенностью утверждать что-либо. По словам ученых, для идентификации странного объекта, необходимо провести ряд наблюдений, которые могут занять несколько месяцев.