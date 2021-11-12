Нутрициолог назвала основные категории продуктов, которые негативно сказываются на состоянии кожи

Всем известно, что некоторые продукты оказывают воздействие на состояние эпидермиса. Одни благотворно влияют на кожу. Другие, напротив, вызывают появление дерматологических проблем. Какие категории продуктов вредны для кожных покровов? Об этом рассказала специалист по питанию Кристина Журавлева.

Комментарий эксперта

Нутрициолог предупреждает, что еда нередко бывает причиной развития дерматологических проблем. Журавлева перечислила продукты, которые способствуют ухудшению состояния кожи. Это прежде всего сладости.

Они провоцируют увеличение концентрации инсулина и глюкозы в организме, вызывают воспалительные процессы, усиленное выделение кожного жира. Все это приводит к образованию прыщей.

Молочные продукты, по словам Журавлевой, тоже вредны для кожных покровов.

Они содержат лактозу. Вещество относится к категории дисахаридов и придает молочным изделиям сладкий привкус.

Лактоза способствует усиленному размножению условно-патогенных бактерий. Они провоцируют проблемы с кожей. Журавлева предупреждает, что при атопическом дерматите, акне, поликистозе яичников и кандидозе от молочных продуктов следует отказаться.

Здоровье кожи во многом зависит от самого человека. Правильный рацион, исключение тех или иных продуктов из диеты или уменьшение их количества способствует улучшению состояния эпидермиса, предотвращает обострение патологий.