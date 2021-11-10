“Замужество на жизнь не влияет”: сбежавшую из-под венца Ларису Копенкину сейчас интересует не личная жизнь, а путешествия

Бывшая супруга Прохора Шаляпина, шестидесятишестилетняя бизнесвумен Лариса Копенкина, удивила общественность тем, что сбежала из-под венца. Она не явилась на собственную свадьбу, даже не предупредив жениха и гостей. Недавно бизнесвумен прокомментировала данную ситуацию.

«У меня все отлично»

23 октября Лариса должна была выйти замуж за своего бойфренда Василия Райского, с которым, по слухам, прожила более года. Однако в день торжества Копенкина сообщила свадебному администратору об отмене праздника и попросила отозвать журналистов и гостей.

Жених и его дочь Аника, с которой Лариса находилась в прекрасных отношениях, не смогли объяснить, что послужило причиной такого поступка невесты. Они признались, что сами в неведении. Аника позже сообщила, что Лариса не берет трубку.

Журналисты пытались связаться с женщиной и наконец дозвонились. Лариса сказала, что улетела отдыхать, а о свадьбе говорить не хочет. О причинах отмены мероприятия бизнесвумен не стала распространяться, а лишь пошутила, что у нее «жизнь непутевая», поэтому так и произошло. Лариса добавила, что замужество на ее жизнь не повлияет. Состоится свадьба или нет, неизвестно. Копенкина заверила, что сейчас у нее все отлично.

Совет бывшего

Известно, что Лариса осталась в прекрасных отношениях с бывшим мужем Прохором Шаляпиным. Она даже познакомила его с новым бойфрендом Василием. Прохор отнесся к Райскому настороженно и порекомендовал бывшей присмотреться к нему. Возможно, мнение Шаляпина и повлияло на окончательное решение Ларисы об отмене свадьбы.

Личность Райского и правда противоречивая. То он представляется продюсером, то депутатом, то криптовалютчиком. Зато можно точно сказать, что он щедрый, ведь к свадьбе купил Ларисе кольцо за 3 миллиона рублей и платье стоимостью в 158 тысяч рублей. Интересно, забрала ли себе украшение бизнесвумен.