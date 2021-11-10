 

Американские ВВС сбросили бетонные здания на стоянку с самолётами высших членов “Аль-Каиды”*

10.11.2021, 14:51, Разное
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Пентагон отчитался о успешной операции под названием Nine Eleven (в честь даты, 9 ноября) по уничтожению авиации террористов в Ираке. Вчера ВВС США выследили частную авиабазу, где пребывали личные самолеты высших чинов “Аль-Каиды”*. Но из-за временного моратория на применение крылатых ракет ВВС пришлось искать другой способ для поражения цели.

Инженеры с авиабазы в Багдаде придумали поместить в грузовой C-17 Globemaster III 2 двухэтажных бетонных здания бывшего склада, которые подлежали сносу в ближайшие дни. В сопровождении разведчиков и дронов, наводчики высчитали оптимальную точку сброса и атаковали объекты постройками с высоты 6500 метров.

Бетонные здания упали на 2 персональных борта глав “Аль-Каиды”*, целиком разрушили их и вызвали пожар. Дополнительные детали операции не приводятся.

*запрещённая в России террористическая организация

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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