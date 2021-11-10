Звезда “Родкома” актер Павел Савинков рассказал об отношении к Instagram и о новом сезоне сериала

На канале СТС стартовал показ второго сезона сериала «Родком». Главную роль исполнил актер Павел Савинков. В интервью журналистам издания «Слово и дело» артист рассказал о том, как относится к данному проекту и почему завел микроблог в “Инстаграме”.

Интересная история

В киноленте Павел играет образованного и интеллигентного отца Влада Яновского. По словам актера, ему сразу понравился сценарий: история интересная, не запутанная, а легкая и милая. Большой плюс заключается в том, что характеры персонажей понятные, не нужно ничего додумывать. Единственный минус заключался в том, что Павлу предстояло «влиться» в уже устоявшийся коллектив. Для него как для интроверта это непростая задача. Помогло то, что с некоторыми актрисами он работал до этой киноленты.

На вопрос о том, помог ли Павлу его отцовский опыт отобразить главного героя, актер отметил, что в киноленте не так-то и много отцовских проявлений. Его герой с сыном так же похожи, как и дети на родителей. Что касается личного опыта, то Павел считает так: есть много артистов, которые не являются родителями в реальной жизни, но превосходно вживаются в роли мам и пап на экране. Здесь все зависит от таланта и от материала, а не от личного опыта.

Что касается сына Павла, то его актер назвал самостоятельным, одаренным парнем.

Появление в “Инстаграме”

Павел – один из немногих артистов, кого ранее не было в соцсетях. С недавних пор он стал вести микроблог в Insragram. Причина — желание получить обратную связь. Павел признался, что ему нравится общение в принципе. В целом же он пока не понимает, для чего ему нужен “Инстаграм”, ведь денег он не приносит. Это во-первых. А во-вторых, Павел считает себя по натуре замкнутым человеком, он не любит распространяться о личной жизни, поэтому не будет делиться с подписчиками, к примеру, семейными фото. Зато актера забавляет, что порой он публикует фейковые вещи, и люди на это «ведутся».

Павел признался, что никогда не станет размещать рекламные посты. Он, как и его экранный герой в «Родкоме», не любит что-либо делать под своим именем. Он может быть только персонажем, воплощать какой-то определенный образ для людей, аудитории.

Просто работа

Также Павла очень раздражает хэштег о любви к своей работе. Актер признается в том, что для него это способ заработка, способ обеспечить свою семью в материальном плане. Проекты даются ему нелегко, поскольку он по натуре является рефлексирующим и вечно недовольным собой человеком. И можно пересчитать по пальцам рук те проекты, которые Павлу действительно понравились.