 

Пророчества Вольфа Мессинга для России на 2022 год

10.11.2021, 6:55, Разное
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В мире существует множество предсказателей, но не все из них прогнозируют то, что действительно сбывается в будущем.

Одним из самых точных прорицателей считается Вольф Мессинг. В широких кругах он более известен, как телепат, но он был и предсказателем, который всегда четко видел будущее нашей страны и мира.

Пророчества Вольфа Мессинга для России на 2022 годСтоит отметить, что предсказания для России на следующие пять лет совпадают с тем, о чем говорили Вронский, Ванга и Нострадамус о нашей стране. Важно понимать, что события, о которых они говорили, необязательно случатся в следующем году. Они возможны и через год или два, но обязательно сбудутся до 2025 года, как заявляют современники Мессинга.

Прорицатель говорил, что нам предстоит столкнуться с большим конфликтом, начало которого будут провоцировать соседние страны. Скорее всего, это касается не стран СНГ или Восточных Кореи, Китая и Монголии, а стран Прибалтики, Польши и Украины, с которыми в данный момент у нас не самые крепкие и теплые отношения. Помимо этого, в Россию придет экономическое неблагополучие. Возможно, его прогноз связан с санкциями и пандемией Covid-19, которые особенно обострятся в ближайшее время.

Согласно предсказаниям Мессинга, к нам придет Мессия, которая неизвестно, как повлияет на нашу жизнь: либо объединит всех, либо создаст абсолютно новую мировую религию, что напрямую относится к нашей стране.

Тем не менее, несмотря на все сложности, которые нам придется преодолеть всеобщим объединением, Российская Федерация продолжит держать главенствующую роль в мире и укрепит свое положение. Ближайшие несколько лет нас ждет процветание и прогресс во всех важных сферах общественной жизни.



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