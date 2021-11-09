Почему лицо начинает обвисать: какие подтягивающие компоненты должны быть в вашем креме

В молодости лицо выглядит привлекательно благодаря упругой, сияющей здоровьем и красотой коже. Но с возрастом все меняется, кожа утрачивает тонус, появляется дряблость, утрачивается четкость контуров. Обвисание начинается из-за процессов старения, снижения мышечного тонуса, изменений в жировой прослойке.

Косметологи, говоря об обвисании лица, используют специальный термин – «птоз». Справится с этим неприятным явлением, замедлить процесс его развития помогут кремы с подтягивающими компонентами в составе и своевременная профилактика.

Причины обвисания

В процессе старения лицо словно переворачивается, характерные для молодости линии (высокие скулы, узкие челюсти) меняются. Нижняя часть лица расширяется и начинает «свисать», а линия скул утрачивает четкость.

Происходит это по следующим причинам:

нехватка выработки эластина и коллагена; нарушения и сбои в циркуляции крови, повреждения сосудов; недостаток питания и нарушения в обмене веществ в клетках; неверно подобранные процедуры ухода; недостаточное очищение, нехватка гигиены в целом; применение косметики низкого качества; проблемы со здоровьем, например неврологические патологии или сосудистые заболевания.

Также к птозу приводят неудачные косметологические процедуры, операции и, конечно же, естественные механизмы старения и наследственная склонность к «обвисанию».

Что должно входить в состав косметики

Вопрос о том, можно ли справится с прогрессирующим птозом с помощью кремов, масок и прочих косметических средств, не имеет однозначного ответа. Эффективность косметики зависит от того, что входит в ее состав, и от того, на какой стадии находится обвисание.

Первая стадия птоза характеризуется следующим:

уголки рта, как и брови, опускаются вниз; образуется носослезная борозда и носогубная складка.

На второй стадии появляется следующее:

над переносицей нависает выраженная складка; формируется контур второго подбородка; образуется складка или жировой валик между подбородком и нижней губой.

Третьей стадии свойственно:

появление дефектов на коже, ее истончение; образование глубоких резких морщин и выраженных жировых складок; появление брылей.

Как правило, процесс начинается после 25 лет, и признаки первой стадии обвисания становятся заметны к 30-35 годам. Если не принимать никаких мер, не бороться с этим явлением, то птоз войдет в третью стадию уже к 40-45 годам.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Крем, способный замедлить развитие птоза, должен содержать такие компоненты:

коллаген (морской); комплекс пептидов; масла арганы и косточек абрикоса; экстракт из водоросли ундарии.

Каждый из этих компонентов имеет выраженный антивозрастной эффект, поскольку стимулирует естественные процессы, происходящие в коже и ослабевающие с возрастом.

Важный момент: при выборе крема и прочих средств важно принимать во внимание указанные на упаковке возрастные ограничения. При нанесении крема следует делать антивозрастной массаж.

Профилактические меры

Главная причина развития птоза – существенное сокращение выработки эластина и коллагена. Соответственно, после 25 лет нужно кардинально пересмотреть свои привычки, особенно рацион питания и отношение к физкультуре. Нужно включить в меню продукты, способствующие выработке коллагена, проводить больше времени на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек и не подвергаться стрессам.

Также следует хорошо высыпаться. Хроническое недосыпание ускоряет процесс старения так же, как и вредные привычки. Провоцирует развитие птоза и застой жидкости в организме. Если по утрам вы просыпаетесь с опухшим, отекшим лицом, необходимо употреблять меньше напитков (чай, кофе), больше двигаться и обязательно посетить врача. Но и нехватка жидкости тоже способствует птозу.

Усугубляют обвисание мимические морщины. Поэтому необходимо делать массаж лица и специальную гимнастику. И разумеется, нельзя пренебрегать уходом за кожей и использовать косметику низкого качества.