Скандалы: Темное дело молочных сырков

Находящегося в США совладельца компании «Ростагрокомплекс» Юрия Изачика, выпускающей популярные сырки «Б. Ю. Александров», заочно арестовали в России

По версии следствия, украинский предприниматель, проживающий сейчас в США, под угрозой насилия принуждал ряд акционеров компании к продаже их акций. Защита утверждает, что дело в отношении господина Изачика возбудили после того, как он подал на акционеров в суд.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, что предусматривает до 10 лет лишения свободы) следственной частью ГСУ ГУВД Московской области в середине сентября этого года в отношении Юрия Изачика и его соратника, гражданина США Леонида Белиловского, стало обращение в правоохранительные органы Сергея Бабаченко, Валентины Кшенниковой, Галины Макаровой и Марины Резниковой — акционеров «Ростагрокомплекса», принимавших участие в развитии компании.

По воле покойного создателя и владельца ООО Бориса Александрова, Юрий Изачик в июне 2021 года распределил 100% долей в уставном капитале ООО между ними, оставив себе 15%.

Однако затем, по версии заявителей и следствия, господин Изачик отказался от заключенного им через нотариуса договора-дарения и попытался принудить акционеров вернуть их доли под угрозой применения к ним «насилия, запугивания, шантажа, а также причинения ущерба деловой репутации» за счет распространения в отношении них негативной информации. Для этого, по версии следствия, господин Изачик привлек своего знакомого Леонида Белиловского и индивидуального предпринимателя Алексея Соколянского, которые начали угрожать потерпевшим, в том числе их уголовным преследованием.

При этом Леонид Белиловский, назначенный господином Изачиком гендиректором ООО, по версии следствия, лишил потерпевших «дохода и средств к существованию путем прекращения им выплат дивидендов» и расторжения с ними договоров.

Ходатайства следствия об аресте господ Изачика и Белиловского, уже объявленных в федеральный, а затем и международный розыск, были поданы в Тверской райсуд еще в октябре, но их рассмотрение несколько раз переносилось. В понедельник суд постановил, что господин Изачик должен быть водворен в СИЗО на два месяца с момента его фактического задержания в России или выдачи из-за границы. Вступившее в силу судебное решение дает основание для того, чтобы к розыску предпринимателя подключился Интерпол. Дело его сообщника суд рассмотрит во вторник.

По словам адвоката господина Изачика Светланы Мальцевой, защита обжалует судебное решение, которое по своей сути противоречит даже фактическим материалам дела.

«Суд неясно на каком основании счел, что уехавший еще до возбуждения уголовного дела на лечение в США Изачик скрылся от следствия, посчитав, что пожилой человек с серьезными заболеваниями может находиться в условиях российского СИЗО»,— отметила госпожа Мальцева. По ее словам, в заявлениях потерпевших ничего не сказано об угрозах или каком-либо воздействии со стороны господина Изачика на них. А появились эти обращения после того, как предприниматель попытался расторгнуть договора дарения акций через суд.

Теперь, по мнению адвоката, объявление господина Изачика в розыск и избрание для него меры пресечения в виде содержания под стражей делают невозможным его возвращение в Россию для защиты от несправедливых обвинений. С другой стороны, заочно обвиняемых из США в Россию давно не выдают.

Юрий Сенаторов