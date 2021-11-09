Скандалы: «Коза Ностра» с русским акцентом

В Италии судят членов самой могущественной мафиозной организации мира, в связи с которой подозревают россиян

В минувшие выходные в калабрийском городке Ламеция-Терме с утра в небо была поднята полицейская авиация, на подъездах к суду выставили блок-посты. Так итальянские силовики готовились к самому крупному за более чем 30 последних лет процессу над мафией. Особые меры безопасности были приняты в отношении главного прокурора Николы Граттери, на которого уже не раз покушались.

Суд проходил в специально построенном помещении бункерного типа, которое охраняли сотни вооружённых до зубов солдат.

Судебный процесс, где выступило 900 свидетелей, получил собственное название — «Возрождение». Ради этого заброшенный кол-центр в местной промзоне переоборудовали в зал судебных заседаний на тысячу человек. Только имена преступников зачитывались больше часа — всего подсудимых 447 человек, почти все они члены калабрийского клана Манкузо, сферой влияния которого является южная провинция Вибо-Валентия. В числе осуждённых и глава клана Луиджи Манкузо, известный по прозвищу Дядя. Его группировка поставляла наркотики через привилегированный канал связи с колумбийскими картелями и испанскими наркоторговцами. Манкузо также отвечают за поставку наркотиков в Австралию.

Процесс в Ламеции-Терме стал итогом ареста боссов двух крупных семей в 2019 году, когда племянник одного из них сдал полиции своих родственников, нарушив клятву молчания — омерту, которая ранее считалась основой неуязвимости группировки. Пока прошла первая часть процесса и вынесены обвинительные вердикты 70 преступникам. Некоторые получили по 20 лет тюрьмы.

Самая опасная ОПГ в мире

Последний похожий процесс против знаменитой сицилийской ОПГ — «Коза ностра» — проходил в 1986–1987 годах. Тогда осудили 338 человек. Со времён киношного комиссара Каттани криминальная ситуация в Италии значительно изменилась. Сицилийская «Коза ностра», подарившая всему мировому криминалу название «мафия», как и неаполитанская каморра, ушла в Италии на вторые роли.

«Ндрангета» вышла на первые роли незаметно, но уверенно. Итальянские прокуроры называли группировку «обратной стороной Луны» — за скрытность её членов. В то же время Калабрия — край жестоких бандитов. В античности регион был колонизирован греками — «Ндрангета» происходит от греческого слова ἀνδραγαθἰα, обозначающего мужество и отвагу. Пока итальянские правоохранители тратили все силы на борьбу с сицилийской и неаполитанской мафиозными группировками, «Ндрангета» вышла на международный уровень, став самой влиятельной криминальной организацией мира. Ещё в 2007 году исследовательский институт Eurispes оценивал её годовой доход в €47 млрд. По данным института демографии Demoskope, в 2013 году (с оборотом €53 млрд в год) ОПГ была богаче Deutsche Bank и McDonald’s вместе взятых.

Эксперты Правительства США поставили «Ндрангета» на четвёртое место среди самых опасных организаций мира после «Аль-Каиды», Рабочей партии Курдистана и мексиканских наркокартелей. Интерпол считает «Ндрангета» влиятельнее и опаснее даже русской мафии. Впрочем, «Ндрангета» ведёт дела с русской мафией ещё с момента падения Берлинской стены. Язык общения всегда один: оружие и наркотики. Итальянцы не препятствуют русским проворачивать свои дела в стране, если они не соприкасаются с интересами мафии. И сами не лезут к русским — несмотря на то что «Ндрангета» активно присутствует во многих странах, в России её филиала нет.

Хотя 70 членов «Ндрангета» в эти выходные получили длительные сроки заключения, группировка продолжает оставаться самым агрессивным мафиозным движением в стране и угрозой национальной безопасности Италии.

Умная структура группировки

По сравнению с «Коза ностра», калабрийская мафия отошла от сложных ритуалов и показной религиозности. «Ндрангета» имеет горизонтальную структуру и состоит из своеобразных ячеек — ндрин, которые часто связаны кровными узами. Только в Калабрии более 120 ндрин, которые зачастую конкурируют между собой. Главой ячейки является «капобастоне» — самый старший мужчина в семье. В случае если он в тюрьме, власть может перейти его жене. Особо достойной женщине даётся титул «сестра тишины». Ндрины объединяются в более крупные группы — «локале» — от 50 человек. Там уже есть свои бухгалтеры, киллеры и специальный арбитр (Mastro di Giornata), разрешающий противоречия между ндринами. Это актуально, поскольку здесь всё ещё распространена кровная месть. Локале в свою очередь объединяются в округи.

У достойных членов «Ндрангета» обычно есть тату с крестом на большом пальце правой руки. Также они носят на груди крест со звездой. Центром группировки считается город Реджио. Боссы мафии могут скрываться на родине десятилетиями. Мало того что сама Калабрия необычайно коррумпирована и находится под огромным влиянием бандитов. Под некоторыми домами построены самые настоящие подземные бункеры, связанные между собою потайными подземными ходами, откуда лидеры «Ндрангета» могут спокойно управлять операциями по всему миру. У этой мафии нет «босса всех боссов», как у той же «Коза ностра» — основные вопросы «Ндрангета» решают коллегиально боссы самых крупных ндрин.

Ндрину могут основать два-три человека как небольшое криминальное предприятие. Только после того, как она докажет свою успешность, ячейка становится настоящей частью «Ндрангета». Такая структура позволяет легко экспортировать филиалы мафии по миру и выстраивать крепкую международную криминальную сеть.

Мафия и Россия

Летом 2018-го в Москве был задержан криминальный авторитет Юрий Есин, известный также как Самосвал. Впоследствии он сбежал и объявлен в международный розыск, а члены его ОПГ получили этой весной длительные сроки. В 90-х Есина считали главой русской мафии в Италии. Именно он собрал встречу соотечественников в отеле «Гольф» в Риме, которую накрыли итальянские карабинеры. Полиция арестовала тогда десять русских и двух итальянцев.

Итальянцы посчитали, что Есин от солнцевской ОПГ наладил в стране торговлю оружием и поставку проституток из стран СНГ. Авторитетом заинтересовались после организации им подпольного импорта нефтепродуктов из России через частную компанию «Глобус трейдинг».

По мнению бывшего министра внутренних дел Италии Филиппо Манкузо, русские пришли в Италию позже других, но рьяно наверстали упущенное. Также Манкузо считает, что местные мафии, в том числе и «Ндрангета», эволюционировали именно под влиянием русских. Доны стали уходить от своего традиционного бизнеса — эксплуатации наёмного труда или махинаций на строительных подрядах — и смотреть в сторону торговли оружием и наркотиками, а также организации проституции. Причём «Ндрангета» оказалась самой сговорчивой. Ряд клятв в обнародованных не так давно обрядах «Ндрангета» начинаются с загадочной фразы «Во имя русского принца».

По данным итальянских журналистов, ещё в 2008 году русская мафия заключила союз с основными ндринами, получив под контроль ряд сельскохозяйственных предприятий Италии и грузоперевозки. Также русские контролируют доставку опиатов из Азии. Интересно, что восемь лет назад в Италии, в Бари, обосновались влиятельные члены кутаисского криминального клана, в том числе и Мераб Джангвеладзе, который обвинялся там в создании преступного сообщества и отмывании денег. Прокурор требовал для Джангвеладзе 10 лет, но судья назначил четыре, потому что счёл, что его ОПГ не является преступной группировкой «мафиозного типа». Свой срок Джангвеладзе отбыл на своей вилле под домашним арестом, после чего перебрался в Турцию.

Актуальность Италии как российской «прачечной» не снижается и в последние годы. Например, итальянский центр журналистских расследований проверил около 100 тыс. банковских операций за последнее десятилетие, выяснив, что в страну пришло два миллиарда евро «русских денег», на которые скупались поместья в Тоскане и коллекции антиквариата. Крупная итальянская газета La Stampa сообщала о теневых схемах — якобы через прибалтийские банки посредством множества мелких денежных переводов продолжают идти крупные суммы из России.

Станислав Сенькин