Рыбы встретят любовь всей жизни, а Козерогам следует проявить инициативу: любовный Таро-прогноз на зиму 2021-2022

Приближается зима, а с ней и непременные перемены в жизни людей. Очень интересно и важно узнать, что ожидает нас в этом сезоне в любви. Прогноз по картам Таро поможет определить, чего стоит ожидать и чего опасаться представителям каждого знака зодиака.

Овен: Семерка Жезлов

Представителям огненного знака важно понимать, что соперники хотят того же, что и вы. Поэтому не стоит расслабляться, а наоборот, быть готовым к этому соперничеству. Одиноким Овнам следует по-прежнему добиваться любви (если вы уже обозначили претендента на роль второй половинки). Не пасуйте, если на объект вашего восторга будут претендовать и представители других огненных знаков (Львы и Стрельцы). Помните о том, что вы все равно впереди, и у вас есть шанс всех победить. Те Овны, которые находятся в отношениях, должны относиться к своему партнеру более внимательно (помните о соперниках, которые готовы отобрать у вас личное счастье).

Телец: Двойка Жезлов

Что бы ни делали представители земного знака, у них все получится. Одиноких Тельцов могут заинтересовать партнеры знаков Огня (Овен, Лев, Стрелец). Действуйте активно и энергично, добивайтесь своей цели. Не исключено, что вы станете «одним из углов» в любовном треугольнике. Венера, которая управляет вашим знаком, поможет вам стать неотразимыми и романтичными, что прибавит шансов. Если в чем-то сомневаетесь, «плывите по течению», все само собой сложится так, как надо. Те же рекомендации можно дать женатым Тельцам. Откажитесь от эгоизма и наслаждайтесь отношениями.

Близнецы: Семерка Кубков

Представители воздушного знака станут просто неотразимыми в любви. Это произойдет, если вы представите себе идеальные отношения. Одиноким Близнецам рекомендуется нарисовать в своем воображении объект своей любви, надеть все самое лучшее и выглядеть на все сто, куда бы вы ни пошли. Ведите себя так, словно именно сейчас должно произойти судьбоносное знакомство и долгожданная встреча. Тем детям Воздуха, которые находятся в отношениях, следует продемонстрировать, какой прекрасной и романтичной может быть жизнь рядом с ними. Вы в этом сезоне являетесь неотразимым любовником, поэтому действуйте.

Рак: Восьмерка Пентаклей

Представителям водного знака следует понимать, что их счастье близко. Даже если вы одиноки и совершенно устали от поисков второй половинки, не опускайте руки и продолжайте проявлять активность. Наверняка вы сможете достичь успеха, если будете обращать внимание и стремиться к созданию отношений со всеми, кто вызывает у вас симпатию (особенно представители знака Земли). Тем Ракам, которые уже находятся в отношениях, следует вывести общение на новый уровень. Постарайтесь достичь взаимопонимания, пойдите на уступки ради мира и любви, сократите между собой и партнером дистанцию. Верьте, что ваши усилия не будут напрасными.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Лев: Туз Кубков

Представителям огненного знака выпала самая главная любовная карта. Это говорит о том, что в любви будет все просто замечательно. Одинокие Львы могут повстречать свою вторую половинку (с большей вероятностью она будет принадлежать к представителям знака Воды: Раку, Скорпиону или Рыбам). Отношения станут развиваться очень стремительно, и они станут главными и не проходящими в вашей жизни. Тем Львам, которые уже находятся в союзе, также повезет, но при одном условии. Относитесь к своему партнеру так, как хотите, чтобы он относился к вам, и ваша любовь станет взаимной, а отношения – максимально гармоничными.

Дева: Колесо Фортуны

Представители земного знака в этом сезоне столкнутся с переменами. Не все будет гладко, но однозначно все произойдет к лучшему. Одинокие Девы могут встречаться и расставаться, но обязательно остановят свой выбор на самом лучшем партнере. Старайтесь чаще бывать в местах, где можно познакомиться, работайте над своим личным счастьем, и оно обязательно к вам придет. Женатым Девам также рекомендуется что-то изменить в своих отношениях. Постарайтесь их немного «оживить» и «встряхнуть». Откажитесь от тотального контроля над партнером, это поможет сделать связь более крепкой.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Весы: Справедливость

Представители воздушного знака смогут убедиться в том, что в жизни существует справедливость. Одиноким Веса предстоит узнать что-то о бывшем партнере. Это вас однозначно порадует, поскольку партнер жалеет о том, что все закончилось (у вас есть шанс помириться и снова восстановить отношения). Или вы сможете повстречать действительно достойных людей, с которыми можно образовать крепкий союз (только остерегайтесь таких же одиноких Весов). Проблемы, которые накопились у женатых Весов, снова всплывут на поверхность. Но на этот раз они решатся в вашу пользу, и это вас однозначно порадует.

Скорпион: Десятка Мечей

Представителям водного знака выпала карта, которая отличается резкостью и кардинальностью. То есть, вам предстоит отсечь все ненужное, что портит ваши отношения или разорвать связи с токсичными людьми. Одиноким Скорпионам рекомендуется внимательно посмотреть на партнеров, с которыми у них нет перспектив и резко «обрубить» те канаты, которые тянут вас на дно. Ищите представителей воздушных знаков, с ними у вас есть шанс построить очень интересные и приятные отношения. Женатым Скорпионам также нужно навести порядок в отношениях и избавиться от всего ненужного (не только от людей, но и от привычек или обстоятельств, которые мешают вам быть счастливыми).

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Стрелец: Мир

Представителям огненного знака выпала последняя карта в колоде, которая означает завершение этапа. То есть, одинокие Стрельцы могут забыть о своем одиночестве, поскольку им предстоит повстречать свою вторую половинку (возможно, из-за границы, поскольку карта Мир указывает на большие расстояния). С большей степенью вероятности объектом вашей любви станут представители знака Льва, Тельца, Скорпиона или Водолея. Любовь женатых Стрельцов возрастает, однако вам нужно хоть немного изменить обстановку (например, переехать в новый дом или отправиться в путешествие), тогда вы посмотрите друг на друга по-новому.

Козерог: Король Жезлов

Представителям земного знака карта указывает на то, что нужно взять инициативу в свои руки. Одинокие Козероги должны отправиться на поиски своей второй половинки и не робеть, если ничего не получится с первого раза. Будьте активными, настойчивыми и смелыми, тогда фортуна однозначно вам улыбнется. Женатым Козерогам нужно внести в отношения с партнером немного новой энергии, и это также должны сделать вы. Придумайте что-то захватывающее, порадуйте своего партнера оригинальными идеями времяпровождения, решите все проблемы, и ваши отношения выйдут на новый, более высокий уровень.

Водолей: Шестерка Мечей

Представителям воздушного знака нужно отказаться от всего ненужного. Пересмотрите свои взгляды и приоритеты, избавьтесь не только от того, что является негативным, но и от того, что не приносит пользы. У одиноких Водолеев будет много шансов познакомиться с товарищами по стихии (Водолеями, Близнецами или Весами), с которыми вы сможете создать гармоничный союз. Женатые представители также должны обсудить со своим партнером все проблемы и выбрать новую, более удобную и приемлемую для обеих стратегию.

Рыбы: Императрица

Представителям водного знака повезло, поскольку у них появилась возможность изменить все к лучшему. Одинокие Рыбы смогут повстречать любовь всей своей жизни (с большей вероятностью это будут представители знака Весов или Тельца). Женатые укрепят свои отношения и станут намного ближе (вернее настолько близки, как никогда). Воспользуйтесь удачным временем для того, чтобы стать счастливым в личной жизни, у вас все получится.