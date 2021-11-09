Visa и Mastercard перестанут обслуживать непривитых клиентов с 1 декабря

На пресс-конференции главы компаний Visa и Mastercard сообщили, что обслуживание банковских карт невакцинированных клиентов по всему миру будет прекращено с 1 декабря.

Начиная с указанной даты, невакцинированные владельцы карт этих платёжных систем не смогут расплачиваться картами и снимать деньги в банкоматах, а все средства, поступившие на их счета с 1 декабря и до даты получения сертификата о вакцинации будут заморожены.

– Бытует ошибочное мнение, что банкиры всегда думают о деньгах, но это не так. Мы заботимся и о здоровье граждан, тем более, что это финансово выгодно. К тому же прибегнуть к такой мере нас попросили коллеги из ВОЗ. Поскольку в большинстве стран нет альтернативы Visa и Mastercard, клиенты скорее привьются, чем откажутся пользоваться нашими услугами, – прокомментировал ситуацию президент Mastercard Аджайпал Сингх Банга.

После прохождения полного курса вакцинации счета и карты пользователей будут автоматически разморожены. Платежные операторы заверили, что у них есть доступ ко всем базам данных, а также они получат сигнал, содержащийся в одном из компонентов вакцины от коронавируса.

– Компании VISA International Service Association приятно стать участником кампании по массовой вакцинации населения планеты. Мы искренне надеемся внести свой весомый вклад в победу над пандемией, – добавил президент Visa Джозеф Сандерс.

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