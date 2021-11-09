В квартире летают странные шарики и ощущается сильный запах сигарет, когда никто не курит
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В квартире Евы Эхо и ее подруги Пиппы начали летать загадочные шарики, которые они увидели на экранах камер наблюдения, установленных в комнатах их дома.
Одновременно Ева стала ощущать в своем доме сильный табачный запах, хотя никто из них и их друзей не курит.
Женщины были очень напуганы загадочными белесыми шариками, которые стали регулярно появляться на камерах наблюдения после того, как они переехали в новый дом в городке Роули Реджис, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания.
На какое-то время шарики было пропали и пара вздохнула с облегчением, посчитав, что это что-то вроде пыли или насекомых. Но потом они снова вернулись.
“Впервые мы заметили летающие шары на кухне в апреле 2021 года. Мы подумали, что это просто крупицы пыли, улавливаемые камерой. Поначалу эти шарики были видны лишь на кухне. При этом в то же время я стала ощущать сигаретный запах каждый раз, когда находилась в доме, но никто из нас не курит”, – рассказывает Ева.
“Пиппа не чувствовала этого запаха, только я. Больше всего я чувствовала его в спальне или на кухне”.
“Мы продолжали видеть эти противные шарики на экране камеры наблюдения в течение нескольких недель, а потом они просто внезапно прекратились. Примерно в то же время я тоже перестала чувствовать запах сигарет”.
После того, как через несколько недель шарики и запах вернулись, Ева и ее подруга связали их с каким-то прежним жильцом, который раньше жил в этом доме. Они, судя по всему, подумали, что это дух прежнего жильца, потому что начали искать информацию о нем.
И вскоре они обнаружили, что да, когда-то в этом доме жила пожилая женщина, которая тут же умерла, после чего дом стал сдаваться внаем.
Пока пара старается сохранять спокойствие и все-таки не связывать загадочные шарики и сигаретный запах с чем-то сверхъестественным. Они разместили кадры с шариками в своем инстаграме, чтобы спросить подписчиков, что они об этом думают.
Как обычно, комментарии были полных разных мнений, от того, что это духи или светлячки, до версии, что это “Иисус пришел к ним в гости”.
Однако вскоре в доме Евы и Пиппы появилось кое-что новое. К слову, их камеры в доме реагируют на движение, то есть загадочные шарики, которые они снимали, двигались, а не были просто каким-то сбоем техники:
“Несколько ночей назад что-то снова включило камеру в коридоре. Когда я проверила, я увидела очень яркое пятнышко. Я подумала, что кто-то светит факелом через входную дверь, но конечно это было не так. Это пятнышко было намного ярче, чем любой из предыдущих шариков.
Потом я проверила кадры предыдущих дней и обнаружила, что камера зафиксировала в коридоре некоторые неяркие шары или световые полосы”.
“До этого момента камера в коридоре ничего подобного не фиксировала с того дня, как мы сюда переехали”.
Сложно сказать, с чем именно столкнулась эта пара, потому что они не показали ничего, кроме нескольких кадров, сделанных камерами наблюдения. Было бы неплохо увидеть видео движения этих шариков, но его, увы, нет.
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