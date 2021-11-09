Глобальная элита опасается восстания?

По словам генерального директора одного из крупнейших в мире строителей бункеров судного дня для элиты, те, кто в настоящее время находится у власти, опасаются “восстания” тех, кем они правят.

Рон Хаббард, генеральный директор Atlas Survival Shelters, во время интервью утверждает, что «бизнес по строительству бункеров» бьёт рекорды, поскольку элиты начинают бояться пробуждения масс.

Мы знаем, что мы рабы, и те, кто следил за этим блогом, знают, что мы не “теряем свободу”, а у нас её никогда не было. То, что мы теряем, — это иллюзия того, что мы свободны.

Но остальная часть человечества, наконец, просыпается и развивается, нуждаясь в сбросе хозяев, которые порабощали их и крали плоды их труда.

Это хорошо, но мы также знаем, что правители так просто не сдадутся.

Однако по мере того, как 2021 год подходит к концу, бизнес бункеров судного дня набирает обороты, и те, кто покупает эти бункеры, в настоящее время опасаются “великого пробуждения” или “апокалипсиса”, снятия пелены. Они боятся, что люди наконец поймут, что они родились в рабстве.

Хаббард предупреждает, что одна из причин, по которой это происходит сейчас, заключается в том, что глобалисты считают, что в Америке назревает “восстание” и, вероятно, очень скоро, поскольку американский народ всё больше злится на весь истеблишмент и тех, кто его контролирует. Система выходит из строя. Люди развиваются умственно, и многие знают, что они не должны были быть рабами.

Чего хотят элиты, так это массового хаоса и раскола, вот почему мы разделены всеми возможными способами. Если мы не сможем поладить и работать вместе, они достигнут своей цели.

– Исключительно элиты сейчас строят бункеры, потому что они могут себе это позволить, — говорит Хаббард в видео. – Америка находится в нескольких днях, если не неделях от восстания. Сейчас идет паническая покупка бункеров, особенно в США.

Он говорит, что это происходит не только в Соединенных Штатах. Весь этот дух свободы и независимости от правительства стал глобальным. Они знают, что теряют контроль, и всё, что для этого потребуется, — это массовое неповиновение, и люди понимают, что они не были рождены, чтобы быть рабами какого- либо правящего класса.

Нам не нужно превращать это в жестокое восстание, и даже Хаббард признает, что это не обязательно будет жестокое восстание. Но это произойдёт. Когда люди столкнутся с потерей работы и всего, на что они потратили годы, у них не будет другого выбора, кроме как осознать, что происходит на самом деле.

Билл Гейтс за полгода до объявления пандемии обзавёлся множеством объектов недвижимости и построил несколько бункеров по $5 млн с туннелями. Под аэропортом Денвера есть бункер для 500 тыс. человек. и запасами на 3 года.