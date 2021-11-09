 

С 10 ноября домашним животным запретят посещать общественные места без QR-кода

09.11.2021, 7:50, Разное
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Постановлением Роспотребнадзора с 10 ноября на территории России вводится новый санитарный режим для животных.

Без наличия QR-кода и средств индивидуальной защиты им запретят посещать общественные места, а их владельцев ожидает штраф.

С 10 ноября домашним животным запретят посещать общественные места без QR-кода– Как показали результаты научных исследований, домашние животные также могут быть переносчиками новых штаммов коронавируса и инфицировать как своих хозяев, так и других животных и людей на улицах. И хоть точно назвать показатель контагиозности мы затрудняемся, в данной ситуации лучше предотвратить новые потенциальные очаги возникновения инфекции. Поэтому на домашних питомцев распространяются те же требования, что и на людей. Это обязательное ношение средств индивидуальной защиты и сертификат о наличии прививки. В Москве сегодня работает более тысячи пунктов вакцинации для животных, поэтому не вижу проблем привить своего питомца, – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны добавила, что непривитые животные будут дополнительно поражены в правах. В частности, ветеринарным клиникам запретят предоставлять им услуги без предъявления QR-кода. Аналогичная норма будет действовать и в отношении отелей и СПА-салонов для животных. Проверку документов будут осуществлять сотрудники полиции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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