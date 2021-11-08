При поддержке КВВ ГЭС в Рыбинске прошел турнир по настольному теннису

08.11.2021, 7:59, Новости

Теги: Каскад Верхневолжских ГЭС, Спорт

Межрегиональный турнир по настольному теннису на призы Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в тринадцатый раз прошел в рыбинском спортивном клубе «Олимп».

Мероприятие проводилось со строгим соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции. В первенстве приняли участие 126 спортсменов из Ярославля, Иваново, Владимира, Нижневартовска, Сургута, Северодвинска, Твери, Любима, Королева и других городов.

По итогам соревнований лучшей среди девушек 2005-2008 г.р. стала Мария Вардапетян из п. Уразово; в группе 2009-2013 г.р. победила рыбинская спортсменка Варвара Левченко.

Ярославец Дмитрий Федосеев стал первым среди юношей 2005-2008 г.р., а первое место в группе 2009-2013 г.р. завоевал Семен Пикин из Любима.

Участники и победители турнира получили от энергетиков памятные призы, дипломы и ценные подарки. С 2009 года этот ежегодный спортивный праздник Каскад Верхневолжских ГЭС проводит в рамках реализации благотворительной программы РусГидро.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, теннису, баскетболу, греко-римской борьбе, акробатике, водным видам спорта. Традиционно в ноябре при поддержке энергетиков пройдут соревнования по греко-римской борьбе в честь Дня рождения Рыбинской ГЭС и турнир по шахматам. С октября по декабрь в Рыбинске второй год проходит Спартакиада молодежи, финансовую помощь для организации мероприятия оказывает Каскад Верхневолжских ГЭС.